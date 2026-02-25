Accidente múltiple en Los Hornos y disparos

Un accidente múltiple mantuvo en vilo a los vecinos de 66 y 189, en Los Hornos. Según se informó, no se registraron heridos pero sí hubo disparos en la zona.

Testigos del hecho comentaron a Diario El Dia que se trataba de una persecución: “La policía perseguía ladrones, que impactaron con otros autos”. Hay al menos tres vehículos involucrados.

“Hubo tiros”, agregaron aún con la sensación de temor en el cuerpo. Los vehículos circulaban por avenida 66 en sentido a Ruta 36.

Noticia en desarrollo