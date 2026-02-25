Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Súper Cartonazo con pozo de $2.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Policiales

Nuevo golpe a la "Banda del Millón": atraparon al padre de los cabecillas que continúan detenidos en La Plata

Nuevo golpe a la "Banda del Millón": atraparon al padre de los cabecillas que continúan detenidos en La Plata
25 de Febrero de 2026 | 20:48

Escuchar esta nota

Un hombre de 47 años, identificado como Hugo David Castillo, fue detenido acusado de ser el padre de los líderes de”la Banda del Millón”, la famosa organización delictiva que comete robos en el partido bonaerense de San Isidro, entre ellos a la “abuela influencer”.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el hecho denunciado ocurrió el pasado 29 de noviembre en un domicilio de la calle Entre Ríos al 1700, Martínez, donde los delincuentes violentaron la puerta de acceso y sustrajeron dinero en efectivo (dólares y pesos) de una caja fuerte, motivo por el que efectivos de la DDI San Isidro analizaron las cámaras de seguridad e identificaron un Ford Focus gris sin dominio.

A su vez, el rodado fue localizado estacionado en la villa “La Cava” y se estableció mediante las ventanillas que la matrícula es AC-535-EG, con características similares a las imágenes registradas en los dispositivos de videovigilancia.

La Justicia evaluó los datos filiatorios del titular del rodado y sus supuestos vínculos con ladrones que asaltaban fincas en la región, pero corroboraron que uno de ellos, Hugo Isaías Castillo San Martín, de 20 años, cumple una sentencia en una unidad carcelaria.

Mediante la continuidad de las tareas de campo, los uniformados realizaron un operativo encubierto en la villa de emergencia cerca del Focus, que fue incautado, y arrestaron a Hugo David Castillo, padre de Hugo Isaías Castillo San Martín y Elías Castillo -ambos líderes de la Banda del Millón y alojados en la Unidad Penitenciaria N°9 de La Plata

Además, se secuestró un teléfono celular, un destornillador tipo palanca, un par de medias que sería utilizadas como Guantes y uno binoculares.

LE PUEDE INTERESAR

Tiene 17 años, cayó dos veces en tres días y lo acusan de romper portones para robar en La Plata

LE PUEDE INTERESAR

Accidente múltiple en Los Hornos y disparos

Los investigadores constataron que Castillo posee antecedentes penales por robo calificado, lesiones leves, daño, encubrimiento y resistencia a la autoridad (entre 2011 y 2020), al tiempo que junto a su esposa, Verónica Alejandra San Martín Marín, de nacionalidad chilena, se encargó de ocultar a uno de sus hijos, Hugo Isaías, cuando este se fugó por el homicidio del empresario Jorge de Marco.

En ese momento, la tarea de Castillo consistió en resguardar al fugitivo y a su pareja en la vivienda de Tortuguitas, zona de Malvinas Argentinas, así como también la coordinación para su traslado al país trasandino.

El fiscal Patricio Ferrari ordenó un allanamiento de urgencia en el inmueble de la calle Arregui 3360, pero hubo resultado negativo.

Los progenitores ya habían colaborado en el encubrimiento de sus descendientes en diversas causas investigadas por el Fuero Juvenil, como, por ejemplo, un crimen y otros robos cometidos bajo la modalidad de efracción y escalamiento.

Asimismo, uno de los cabecillas de la organización daba órdenes desde la cárcel para atacar al menos 167 objetivos habitacionales en la Zona Norte para la comisión de futuros ilícitos.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Fotos y videos | Vida de lujo, dólares, armas y oro: los hallazgos del allanamiento a la "Banda del Millón" en La Plata

La celda como búnker: así vivían los cabecillas de la "Banda del Millón" en una cárcel de La Plata

Así operaba la “Banda del Millón” que tenía su comando en La Plata
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia mejoró, pero perdió 2 a 1 ante Central y sintió impotencia

Debut feliz del "Cacique": Estudiantes venció a Newell's 2 a 0 con autoridad y con Tiago Palacios en gran nivel

VIDEO. Despedida tumbera con ráfagas de tiros y una moto quemada en el Gran La Plata

Fuerte operativo en un prostíbulo de La Plata: rescataron a ocho mujeres que eran víctimas de trata

La participante Daniela de Lucía abandonó la casa de Gran Hermano tras enterarse de la muerte de su papá

La tasa SUM se pagará todos los meses en La Plata: las fechas de vencimiento

VIDEO. "Le quebró la muñeca": atropelló a una mujer, la dejó al costado y escapó en La Plata

Promueven eliminar la VTV en la Provincia
+ Leidas

Debut feliz del "Cacique": Estudiantes venció a Newell's 2 a 0 con autoridad y con Tiago Palacios en gran nivel

Gimnasia mejoró, pero perdió 2 a 1 ante Central y sintió impotencia

"Andá a tatuarte a Verón": Jorgelina Cardoso, esposa de Di María, reavivó la pica entre Central y Estudiantes

Promueven eliminar la VTV en la Provincia

La tasa SUM se pagará todos los meses en La Plata: las fechas de vencimiento

Por la quita de impuestos internos bajarían los precios de varios productos: cuáles son

Paro en el fútbol: cuáles son los clubes que apoyan la medida en defensa de Tapia y Toviggino

Todo listo para el inicio de obras de refacción de la plaza España
Últimas noticias de Policiales

Tiene 17 años, cayó dos veces en tres días y lo acusan de romper portones para robar en La Plata

Accidente múltiple en Los Hornos y disparos

VIDEO. Despedida tumbera con ráfagas de tiros y una moto quemada en el Gran La Plata

VIDEO. Se tiró con su UTV desde un camión en movimiento en plena playa de Villa Gesell
Espectáculos
Tenso cruce en vivo: Tamara Pettinato se negó a hablar con Cinthia Fernández
La participante Daniela de Lucía abandonó la casa de Gran Hermano tras enterarse de la muerte de su papá
La novia de un exjugador de Estudiantes también entró a Gran Hermano: quién es Cinzia Francischiello
Tras las críticas a Diego Maradona: Dalma y Gianinna destrozaron a Mauricio Macri
Cochito López dio su versión sobre la historia de amor con Pampita
La Ciudad
Tren Roca a La Plata: varias horas de demoras y cancelaciones por accidente en Berazategui
Docentes de la UNLP anunciaron un paro y marcharán contra la reforma laboral
“Juntadero de ratas”: contenedor de basura colmado frente a Plaza Moreno
Comenzaron las obras viales en el barrio UOM de La Plata
Dos pérdidas de agua en una cuadra de San Carlos está dañando el asfalto
Deportes
Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes vs Vélez y Tigre vs Gimnasia por la fecha 8
Debut feliz del "Cacique": Estudiantes venció a Newell's 2 a 0 con autoridad y con Tiago Palacios en gran nivel
Hazaña del O'Higgins en Brasil: por qué podría ser rival de Estudiantes o Boca
VIDEO. Newell's - Estudiantes: Tiago Palacios y Fabricio Pérez para el Pincha
Zaniratto: “Siempre hay cosas para corregir”
Información General
A 248 años del natalicio de José de San Martín, el "Padre de la Patria"
Los números de la suerte del miércoles 25 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Se alinean los planetas: lo que hay que saber del fenómeno que iluminará el cielo de La Plata
A 80 kilómetros de La Plata detectan gripe aviar y frenan exportaciones
Preocupa la gripe aviar: detectan un caso a 80 kilómetros de La Plata y suspenden exportaciones

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla