Nuevo golpe a la "Banda del Millón": atraparon al padre de los cabecillas que continúan detenidos en La Plata

Debut feliz del "Cacique": Estudiantes venció a Newell's 2 a 0 con autoridad y con Tiago Palacios en gran nivel
Un hombre de 47 años, identificado como Hugo David Castillo, fue detenido acusado de ser el padre de los líderes de”la Banda del Millón”, la famosa organización delictiva que comete robos en el partido bonaerense de San Isidro, entre ellos a la “abuela influencer”.
Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el hecho denunciado ocurrió el pasado 29 de noviembre en un domicilio de la calle Entre Ríos al 1700, Martínez, donde los delincuentes violentaron la puerta de acceso y sustrajeron dinero en efectivo (dólares y pesos) de una caja fuerte, motivo por el que efectivos de la DDI San Isidro analizaron las cámaras de seguridad e identificaron un Ford Focus gris sin dominio.
A su vez, el rodado fue localizado estacionado en la villa “La Cava” y se estableció mediante las ventanillas que la matrícula es AC-535-EG, con características similares a las imágenes registradas en los dispositivos de videovigilancia.
La Justicia evaluó los datos filiatorios del titular del rodado y sus supuestos vínculos con ladrones que asaltaban fincas en la región, pero corroboraron que uno de ellos, Hugo Isaías Castillo San Martín, de 20 años, cumple una sentencia en una unidad carcelaria.
Mediante la continuidad de las tareas de campo, los uniformados realizaron un operativo encubierto en la villa de emergencia cerca del Focus, que fue incautado, y arrestaron a Hugo David Castillo, padre de Hugo Isaías Castillo San Martín y Elías Castillo -ambos líderes de la Banda del Millón y alojados en la Unidad Penitenciaria N°9 de La Plata
Además, se secuestró un teléfono celular, un destornillador tipo palanca, un par de medias que sería utilizadas como Guantes y uno binoculares.
Los investigadores constataron que Castillo posee antecedentes penales por robo calificado, lesiones leves, daño, encubrimiento y resistencia a la autoridad (entre 2011 y 2020), al tiempo que junto a su esposa, Verónica Alejandra San Martín Marín, de nacionalidad chilena, se encargó de ocultar a uno de sus hijos, Hugo Isaías, cuando este se fugó por el homicidio del empresario Jorge de Marco.
En ese momento, la tarea de Castillo consistió en resguardar al fugitivo y a su pareja en la vivienda de Tortuguitas, zona de Malvinas Argentinas, así como también la coordinación para su traslado al país trasandino.
El fiscal Patricio Ferrari ordenó un allanamiento de urgencia en el inmueble de la calle Arregui 3360, pero hubo resultado negativo.
Los progenitores ya habían colaborado en el encubrimiento de sus descendientes en diversas causas investigadas por el Fuero Juvenil, como, por ejemplo, un crimen y otros robos cometidos bajo la modalidad de efracción y escalamiento.
Asimismo, uno de los cabecillas de la organización daba órdenes desde la cárcel para atacar al menos 167 objetivos habitacionales en la Zona Norte para la comisión de futuros ilícitos.
