Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Súper Cartonazo con pozo de $2.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía |sesión y autoridades en la mira

El PJ libra otra batalla interna por espacios clave en el Senado

El kicillofismo y La Cámpora pelean por la presidencia del bloque y una vice de la Cámara. Danza de nombres y negociaciones abiertas

El PJ libra otra batalla interna por espacios clave en el Senado
25 de Febrero de 2026 | 20:09

Escuchar esta nota

En medio de negociaciones que seguían abiertas, el Senado bonaerense buscará definir cargos vacantes, entre ellos, la estratégica vicepresidencia primera por la que pujan tanto el sector de Axel Kicillof como el kirchnerismo.

Una danza de nombres y alternativas daban vueltas sobre el escenario de la rosca legislativa. Desde finales de noviembre la Cámara alta viene sin resolver quién ocupará la vice primera y la presidencia del bloque. También estaba en discusión la secretaría Administrativa aunque, como ya informara este diario, La Cámpora había decidido desde hace algunas semanas no avanzar sobre el cargo que hoy ocupa Roberto Feletti.

Todo, en medio de un fuerte enfrentamiento entre la vicegobernadora Verónica Magario y el kirchnerismo duro.

Si bien ya no aparecían discusiones sobre el área Administrativa de la Cámara que seguirá controlada por Magario, el clima de tensión no cedía respecto de la vice primera. El kicillofismo pedía ese espacio para la senadora Ayelén Durán, una ex camporista alineada con el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque. El kirchnerismo tiene comprometido ese cargo para Mario Ishii, el ex intendente de José C. Paz.

En la Gobernación reclaman controlar esa vicepresidencia porque está en la línea de sucesión del Gobernador. El sector K sostiene que le corresponde porque hasta diciembre fue ocupada por Luis Vivona, el actual diputado aliado al intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini. El alcalde se mueve bajo el paraguas del kirchnerismo.

La danza de versiones, anoche, se nutría con diversos nombres. Lo que parecía más firme es que la alternativa de Durán, la senadora propuesta originalmente por el kicillofismo, habría perdido impulso. Hay quienes apuestan a que podría surgir otro nombre acaso con mejor llegada al kirchnerismo aún cuando reporta al Movimiento Derecho al Futuro. Se trata del senador bahiense Marcelo Feliú.

LE PUEDE INTERESAR

Los libertarios piden informes sobre el uso de un tributo municipal

LE PUEDE INTERESAR

Acuerdo entre San Isidro y la Provincia por la zona costera

La cuestión no parecía resuelta porque algunos otros nubarrones ensombrecían la negociación: la posibilidad de que Ishii pudiera romper la bancada de Unión por la Patria en caso de no obtener el lugar de representación que le prometieron cuando, allá por mitad del año pasado dejó su acercamiento con el kicillofismo para volver a reportarse al Instituto Patria.

Por eso anoche fuentes K no daban por caídas las chances del hombre del poncho.

Como se dijo, la vicepresidencia primera no es la única cuestión por resolver. El peronismo aún debe ponerse de acuerdo para nombrar a su presidente de bloque, el cargo que dejó vacante la dirigente cristinista Teresa García en diciembre.

Para ese cargo se evaluaba el nombre de Sergio Berni, el ex ministro de Seguridad que se alejó del esquema de Kicillof y volvió a reportar al kirchnerismo.

Sin embargo, en medio de las idas y vueltas, anoche algunas versiones sostenían que podía aparecer una alternativa. Se hablaba de Adrián Santarelli, el senador de la Tercera sección que reporta al mismo espacio que el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín.

El Senado buscará tener resuelta esta puja antes de la Asamblea Legislativa que el lunes desde las 16,30 encabezará Axel Kicillof.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia mejoró, pero perdió 2 a 1 ante Central y sintió impotencia

Debut feliz del "Cacique": Estudiantes venció a Newell's 2 a 0 con autoridad y con Tiago Palacios en gran nivel

VIDEO. Despedida tumbera con ráfagas de tiros y una moto quemada en el Gran La Plata

Fuerte operativo en un prostíbulo de La Plata: rescataron a ocho mujeres que eran víctimas de trata

La participante Daniela de Lucía abandonó la casa de Gran Hermano tras enterarse de la muerte de su papá

La tasa SUM se pagará todos los meses en La Plata: las fechas de vencimiento

VIDEO. "Le quebró la muñeca": atropelló a una mujer, la dejó al costado y escapó en La Plata

Promueven eliminar la VTV en la Provincia
+ Leidas

Debut feliz del "Cacique": Estudiantes venció a Newell's 2 a 0 con autoridad y con Tiago Palacios en gran nivel

Gimnasia mejoró, pero perdió 2 a 1 ante Central y sintió impotencia

"Andá a tatuarte a Verón": Jorgelina Cardoso, esposa de Di María, reavivó la pica entre Central y Estudiantes

Promueven eliminar la VTV en la Provincia

La tasa SUM se pagará todos los meses en La Plata: las fechas de vencimiento

Por la quita de impuestos internos bajarían los precios de varios productos: cuáles son

Paro en el fútbol: cuáles son los clubes que apoyan la medida en defensa de Tapia y Toviggino

Todo listo para el inicio de obras de refacción de la plaza España
Últimas noticias de Política y Economía

Carlos Bianco: “En el peronismo hay un problema de conducción”

Los libertarios piden informes sobre el uso de un tributo municipal

Acuerdo entre San Isidro y la Provincia por la zona costera

Reforma laboral excluye a marineros de la LCT y el Simape advierte retroceso histórico
Deportes
Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes vs Vélez y Tigre vs Gimnasia por la fecha 8
Debut feliz del "Cacique": Estudiantes venció a Newell's 2 a 0 con autoridad y con Tiago Palacios en gran nivel
Hazaña del O'Higgins en Brasil: por qué podría ser rival de Estudiantes o Boca
VIDEO. Newell's - Estudiantes: Tiago Palacios y Fabricio Pérez para el Pincha
Zaniratto: “Siempre hay cosas para corregir”
Espectáculos
Tenso cruce en vivo: Tamara Pettinato se negó a hablar con Cinthia Fernández
La participante Daniela de Lucía abandonó la casa de Gran Hermano tras enterarse de la muerte de su papá
La novia de un exjugador de Estudiantes también entró a Gran Hermano: quién es Cinzia Francischiello
Tras las críticas a Diego Maradona: Dalma y Gianinna destrozaron a Mauricio Macri
Cochito López dio su versión sobre la historia de amor con Pampita
Policiales
Nuevo golpe a la "Banda del Millón": atraparon al padre de los cabecillas que continúan detenidos en La Plata
Tiene 17 años, cayó dos veces en tres días y lo acusan de romper portones para robar en La Plata
Accidente múltiple en Los Hornos y disparos
VIDEO. Despedida tumbera con ráfagas de tiros y una moto quemada en el Gran La Plata
VIDEO. Se tiró con su UTV desde un camión en movimiento en plena playa de Villa Gesell
Información General
A 248 años del natalicio de José de San Martín, el "Padre de la Patria"
Los números de la suerte del miércoles 25 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Se alinean los planetas: lo que hay que saber del fenómeno que iluminará el cielo de La Plata
A 80 kilómetros de La Plata detectan gripe aviar y frenan exportaciones
Preocupa la gripe aviar: detectan un caso a 80 kilómetros de La Plata y suspenden exportaciones

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla