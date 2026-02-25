El PJ libra otra batalla interna por espacios clave en el Senado

Debut feliz del "Cacique": Estudiantes venció a Newell's 2 a 0 con autoridad y con Tiago Palacios en gran nivel
El kicillofismo y La Cámpora pelean por la presidencia del bloque y una vice de la Cámara. Danza de nombres y negociaciones abiertas
En medio de negociaciones que seguían abiertas, el Senado bonaerense buscará definir cargos vacantes, entre ellos, la estratégica vicepresidencia primera por la que pujan tanto el sector de Axel Kicillof como el kirchnerismo.
Una danza de nombres y alternativas daban vueltas sobre el escenario de la rosca legislativa. Desde finales de noviembre la Cámara alta viene sin resolver quién ocupará la vice primera y la presidencia del bloque. También estaba en discusión la secretaría Administrativa aunque, como ya informara este diario, La Cámpora había decidido desde hace algunas semanas no avanzar sobre el cargo que hoy ocupa Roberto Feletti.
Todo, en medio de un fuerte enfrentamiento entre la vicegobernadora Verónica Magario y el kirchnerismo duro.
Si bien ya no aparecían discusiones sobre el área Administrativa de la Cámara que seguirá controlada por Magario, el clima de tensión no cedía respecto de la vice primera. El kicillofismo pedía ese espacio para la senadora Ayelén Durán, una ex camporista alineada con el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque. El kirchnerismo tiene comprometido ese cargo para Mario Ishii, el ex intendente de José C. Paz.
En la Gobernación reclaman controlar esa vicepresidencia porque está en la línea de sucesión del Gobernador. El sector K sostiene que le corresponde porque hasta diciembre fue ocupada por Luis Vivona, el actual diputado aliado al intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini. El alcalde se mueve bajo el paraguas del kirchnerismo.
La danza de versiones, anoche, se nutría con diversos nombres. Lo que parecía más firme es que la alternativa de Durán, la senadora propuesta originalmente por el kicillofismo, habría perdido impulso. Hay quienes apuestan a que podría surgir otro nombre acaso con mejor llegada al kirchnerismo aún cuando reporta al Movimiento Derecho al Futuro. Se trata del senador bahiense Marcelo Feliú.
La cuestión no parecía resuelta porque algunos otros nubarrones ensombrecían la negociación: la posibilidad de que Ishii pudiera romper la bancada de Unión por la Patria en caso de no obtener el lugar de representación que le prometieron cuando, allá por mitad del año pasado dejó su acercamiento con el kicillofismo para volver a reportarse al Instituto Patria.
Por eso anoche fuentes K no daban por caídas las chances del hombre del poncho.
Como se dijo, la vicepresidencia primera no es la única cuestión por resolver. El peronismo aún debe ponerse de acuerdo para nombrar a su presidente de bloque, el cargo que dejó vacante la dirigente cristinista Teresa García en diciembre.
Para ese cargo se evaluaba el nombre de Sergio Berni, el ex ministro de Seguridad que se alejó del esquema de Kicillof y volvió a reportar al kirchnerismo.
Sin embargo, en medio de las idas y vueltas, anoche algunas versiones sostenían que podía aparecer una alternativa. Se hablaba de Adrián Santarelli, el senador de la Tercera sección que reporta al mismo espacio que el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín.
El Senado buscará tener resuelta esta puja antes de la Asamblea Legislativa que el lunes desde las 16,30 encabezará Axel Kicillof.
