Zaniratto: “Siempre hay cosas para corregir”



Tras la derrota ante Rosario Central, el entrenador de Gimnasia, Fernando Zaniratto, lamentó que el equipo no haya podido mantener la ventaja inicial pero resaltó que hubo cosas positivas en el primer tiempo.

“Decidimos repetir el once para intentar darle confianza a los jugadores y para mejorar el funcionamiento, y por momentos se logró. Nos quedamos con las manos vacías pero rescatamos cosas positivas del partido. Analizaremos las cosas buenas y las malas para seguir mejorando”, señaló el entrenador.

Además agregó que se tienen que quedar con el rendimiento de la primera parte: “Hoy (por ayer) se vio una muy buena versión del equipo en el primer tiempo. Siempre hay cosas a corregir y es lo que vamos a analizar y trabajar para mejorar”.

Y remarcó que a diferencia del partido en Mendoza, esta vez no tuvieron la misma suerte: “El fútbol tiene esas cosas, digamos la otra tarde en Mendoza y hoy pese a que se jugó mejor nos vamos con las manos vacías. Tenemos cosas que corregir y cosas que se hicieron bien que seguir potenciando”.

Sobre lo que tiene que mejorar el mens sana de cara al futuro, Zaniratto fue claro: “El funcionamiento se busca todo el tiempo. Este partido en la primera parte se vio una mejorar en ese funcionamiento pero hay que seguir y corregir para que no nos pase lo que nos pasó hoy (por ayer)”.

Cuando fue consultado por el objetivo que tiene Gimnasia en este torneo, el entrenador no se achicó y destacó que irán por la clasificación a los playoffs: “Este Gimnasia apunta a estar dentro de los 8. Ese es el objetivo principal”.

Además llenó de elogios a Nacho Fernández, quien volvió a marcar con el mens sana tras 10 años: “Nacho Fernández es un jugador de funcionamiento, el otro día en Mendoza estuvimos muy mal y eso no le permitió acomodarse. Hoy fue diferente y con la posesión se vio una mejor versión suya”.

De cara al partido que se le viene ante Tigre en Victoria, el entrenador destacó que analizarán a los jugadores para definir el equipo: “Es una semana corta, que nos obliga a intensificar. Afortunadamente no tenemos lesionados. No puedo confirmar que repita el equipo”.

SEGUNDA VEZ QUE PIERDE EN EL BOSQUE

La derrota de ayer ante Rosario Central fue la segunda que sufrió Fernando Zaniratto como entrenador de Gimnasia, ya que anteriormente había caído 1-0 ante Estudiantes por la semifinal del Torneo Clausura, en noviembre pasado.

Más allá de esto, fue la primera caída que sufrió con el Lobo en el Bosque en lo que va del 2026, ya que anteriormente había ganados dos encuentros y empatado el restante. Por su parte, sufrió la sexta derrota en un total de 17 partidos desde que es entrenador del elenco mens sana. Después obtuvo 10 triunfos y solamente una igualdad.