Zaniratto: “Siempre hay cosas para corregir”

Debut feliz del "Cacique": Estudiantes venció a Newell's 2 a 0 con autoridad y con Tiago Palacios en gran nivel
Debut feliz del "Cacique": Estudiantes venció a Newell's 2 a 0 con autoridad y con Tiago Palacios en gran nivel
Gimnasia mejoró, pero perdió 2 a 1 ante Central y sintió impotencia
Docentes de la UNLP anunciaron un paro y marcharán contra la reforma laboral
Nuevo golpe a la "Banda del Millón": atraparon al padre de los cabecillas que continúan detenidos en La Plata
Tren Roca a La Plata: varias horas de demoras y cancelaciones por accidente en Berazategui
La IGJ pidió designar veedores en la AFA por “graves irregularidades” y falta de documentación
Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes vs Vélez y Tigre vs Gimnasia por la fecha 8
Hazaña del O'Higgins en Brasil: por qué podría ser rival de Estudiantes o Boca en la Copa
VIDEO. El mar tapó la playa: fuerte crecida en San Bernardo, San Clemente y Mar del Tuyú
VIDEO. Despedida tumbera con ráfagas de tiros y una moto quemada en el Gran La Plata
Fuerte operativo en un prostíbulo de La Plata: rescataron a ocho mujeres que eran víctimas de trata
Tiene 17 años, cayó dos veces en tres días y lo acusan de romper portones para robar en La Plata
El PJ libra otra batalla interna por espacios clave en el Senado
Carlos Bianco: “En el peronismo hay un problema de conducción”
VIDEO. "Le quebró la muñeca": atropelló a una mujer, la dejó al costado y escapó en La Plata
Robó en un comercio de Camino Centenario, fue perseguido por vecinos y terminó detenido
VIDEO. Se tiró con su UTV desde un camión en movimiento en plena playa de Villa Gesell
La tasa SUM se pagará todos los meses en La Plata: las fechas de vencimiento
La historia del Teatro Argentino de La Plata, en un video que recrea sus inicios, incendio, restos fósiles y presente
Empresario admitió que "robábamos con el precio de los neumáticos" y Milei salió a criticarlo
Crimen de Fernando Báez Sosa: solicitaron la nulidad de la condena a Lucas Pertossi
Siete robos en el año para un jardín de La Plata que funciona en containers
Tenso cruce en vivo: Tamara Pettinato se negó a hablar con Cinthia Fernández
La participante Daniela de Lucía abandonó la casa de Gran Hermano tras enterarse de la muerte de su papá
Brasil: murieron 46 personas por fuertes lluvias en Minas Gerais
VIDEO.- Denuncian que el pasto y la tierra "se comen" la bicisenda del camino a Arana
"Andá a tatuarte a Verón": Jorgelina Cardoso, esposa de Di María, reavivó la pica entre Central y Estudiantes
Gimnasia apoyó el paro del fútbol: qué dice el comunicado en defensa de la AFA
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Señaló que el equipo hizo un buen primer tiempo y dejó en claro que el objetivo es estar entre los ocho clasificados de la zona
Escuchar esta nota
Tras la derrota ante Rosario Central, el entrenador de Gimnasia, Fernando Zaniratto, lamentó que el equipo no haya podido mantener la ventaja inicial pero resaltó que hubo cosas positivas en el primer tiempo.
“Decidimos repetir el once para intentar darle confianza a los jugadores y para mejorar el funcionamiento, y por momentos se logró. Nos quedamos con las manos vacías pero rescatamos cosas positivas del partido. Analizaremos las cosas buenas y las malas para seguir mejorando”, señaló el entrenador.
Además agregó que se tienen que quedar con el rendimiento de la primera parte: “Hoy (por ayer) se vio una muy buena versión del equipo en el primer tiempo. Siempre hay cosas a corregir y es lo que vamos a analizar y trabajar para mejorar”.
Y remarcó que a diferencia del partido en Mendoza, esta vez no tuvieron la misma suerte: “El fútbol tiene esas cosas, digamos la otra tarde en Mendoza y hoy pese a que se jugó mejor nos vamos con las manos vacías. Tenemos cosas que corregir y cosas que se hicieron bien que seguir potenciando”.
Sobre lo que tiene que mejorar el mens sana de cara al futuro, Zaniratto fue claro: “El funcionamiento se busca todo el tiempo. Este partido en la primera parte se vio una mejorar en ese funcionamiento pero hay que seguir y corregir para que no nos pase lo que nos pasó hoy (por ayer)”.
Cuando fue consultado por el objetivo que tiene Gimnasia en este torneo, el entrenador no se achicó y destacó que irán por la clasificación a los playoffs: “Este Gimnasia apunta a estar dentro de los 8. Ese es el objetivo principal”.
LE PUEDE INTERESAR
En Rosario, los hinchas de Newell's también explotaron contra Chiqui Tapia
LE PUEDE INTERESAR
Gimnasia mejoró, pero perdió 2 a 1 ante Central y sintió impotencia
Además llenó de elogios a Nacho Fernández, quien volvió a marcar con el mens sana tras 10 años: “Nacho Fernández es un jugador de funcionamiento, el otro día en Mendoza estuvimos muy mal y eso no le permitió acomodarse. Hoy fue diferente y con la posesión se vio una mejor versión suya”.
De cara al partido que se le viene ante Tigre en Victoria, el entrenador destacó que analizarán a los jugadores para definir el equipo: “Es una semana corta, que nos obliga a intensificar. Afortunadamente no tenemos lesionados. No puedo confirmar que repita el equipo”.
SEGUNDA VEZ QUE PIERDE EN EL BOSQUE
La derrota de ayer ante Rosario Central fue la segunda que sufrió Fernando Zaniratto como entrenador de Gimnasia, ya que anteriormente había caído 1-0 ante Estudiantes por la semifinal del Torneo Clausura, en noviembre pasado.
Más allá de esto, fue la primera caída que sufrió con el Lobo en el Bosque en lo que va del 2026, ya que anteriormente había ganados dos encuentros y empatado el restante. Por su parte, sufrió la sexta derrota en un total de 17 partidos desde que es entrenador del elenco mens sana. Después obtuvo 10 triunfos y solamente una igualdad.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí