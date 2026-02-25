Un violento episodio quedó registrado en las últimas horas en el barrio Villa Catela, en Ensenada, donde una ráfaga de disparos al aire y la quema de una motocicleta formaron parte de lo que sería un ritual de despedida tras la muerte de un joven en Villa Gesell.

Las imágenes, que acompañan esta nota, muestran el momento en que un grupo de personas realiza detonaciones mientras una moto arde en plena vía pública, en lo que se presume fue un “homenaje tumbero” para despedir a Andrés Alberto Alemán, de 28 años.

El joven había fallecido horas antes tras perder el control de su motocicleta en un médano, en una zona no permitida próxima al circuito donde se desarrolla el Enduro de Verano. Según trascendió, conducía sin casco al momento del siniestro.

Fuentes del área de seguridad indicaron que el fallecido contaba con antecedentes por delitos vinculados a la comercialización de estupefacientes y que era investigado por su presunta participación en una organización dedicada a la venta de droga en la zona sur del conurbano bonaerense.

En ese marco, también fue mencionado en un hecho ocurrido días atrás en Ensenada, donde un hombre resultó herido de bala a la salida de una fiesta. La investigación en torno a su entorno continuaba al momento del sepelio, aunque —según señalaron— sólo familiares participaron de la ceremonia.