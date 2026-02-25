Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Súper Cartonazo con pozo de $2.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Policiales

VIDEO. Despedida tumbera con ráfaga de tiros y una moto quemada en Ensenada por el joven que murió en los médanos de Gesell

25 de Febrero de 2026 | 18:35

Escuchar esta nota

Un violento episodio quedó registrado en las últimas horas en el barrio Villa Catela, en Ensenada, donde una ráfaga de disparos al aire y la quema de una motocicleta formaron parte de lo que sería un ritual de despedida tras la muerte de un joven en Villa Gesell.

Las imágenes, que acompañan esta nota, muestran el momento en que un grupo de personas realiza detonaciones mientras una moto arde en plena vía pública, en lo que se presume fue un “homenaje tumbero” para despedir a Andrés Alberto Alemán, de 28 años.

El joven había fallecido horas antes tras perder el control de su motocicleta en un médano, en una zona no permitida próxima al circuito donde se desarrolla el Enduro de Verano. Según trascendió, conducía sin casco al momento del siniestro.

Fuentes del área de seguridad indicaron que el fallecido contaba con antecedentes por delitos vinculados a la comercialización de estupefacientes y que era investigado por su presunta participación en una organización dedicada a la venta de droga en la zona sur del conurbano bonaerense.

En ese marco, también fue mencionado en un hecho ocurrido días atrás en Ensenada, donde un hombre resultó herido de bala a la salida de una fiesta. La investigación en torno a su entorno continuaba al momento del sepelio, aunque —según señalaron— sólo familiares participaron de la ceremonia.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia mejoró, pero perdió 2 a 1 ante Central y sintió impotencia

Estudiantes, en el estreno del 'Cacique' Medina, empata 0 a 0 con Newell's en Rosario

VIDEO. Despedida tumbera con ráfagas de tiros y una moto quemada en el Gran La Plata

Fuerte operativo en un prostíbulo de La Plata: rescataron a ocho mujeres que eran víctimas de trata

La participante Daniela de Lucía abandonó la casa de Gran Hermano tras enterarse de la muerte de su papá

La tasa SUM se pagará todos los meses en La Plata: las fechas de vencimiento

VIDEO. "Le quebró la muñeca": atropelló a una mujer, la dejó al costado y escapó en La Plata

Promueven eliminar la VTV en la Provincia
+ Leidas

Estudiantes, en el estreno del 'Cacique' Medina, empata 0 a 0 con Newell's en Rosario

Gimnasia mejoró, pero perdió 2 a 1 ante Central y sintió impotencia

"Andá a tatuarte a Verón": Jorgelina Cardoso, esposa de Di María, reavivó la pica entre Central y Estudiantes

Promueven eliminar la VTV en la Provincia

La tasa SUM se pagará todos los meses en La Plata: las fechas de vencimiento

Por la quita de impuestos internos bajarían los precios de varios productos: cuáles son

Paro en el fútbol: cuáles son los clubes que apoyan la medida en defensa de Tapia y Toviggino

Todo listo para el inicio de obras de refacción de la plaza España
Últimas noticias de Policiales

Accidente múltiple en Los Hornos y disparos

VIDEO. Se tiró con su UTV desde un camión en movimiento en plena playa de Villa Gesell

Robó en un comercio de Camino Centenario, fue perseguido por vecinos y terminó detenido

Crimen de Fernando Báez Sosa: solicitaron la nulidad de la condena a Lucas Pertossi
Espectáculos
Tenso cruce en vivo: Tamara Pettinato se negó a hablar con Cinthia Fernández
La participante Daniela de Lucía abandonó la casa de Gran Hermano tras enterarse de la muerte de su papá
La novia de un exjugador de Estudiantes también entró a Gran Hermano: quién es Cinzia Francischiello
Tras las críticas a Diego Maradona: Dalma y Gianinna destrozaron a Mauricio Macri
Cochito López dio su versión sobre la historia de amor con Pampita
Deportes
Estudiantes, en el estreno del 'Cacique' Medina, empata 0 a 0 con Newell's en Rosario
Gimnasia mejoró, pero perdió 2 a 1 ante Central y sintió impotencia
VIDEO. ¿Era penal para Gimnasia?: la mano que se reclamó fuerte en el Bosque
VIDEO. Gimnasia - Rosario Central: Nacho Fernández para el Lobo, Giménez y Ávila para el Canalla
Murió Javier "Pipo" Marín, hombre de confianza de Tapia e histórico dirigente del ascenso
Información General
A 248 años del natalicio de José de San Martín, el "Padre de la Patria"
Los números de la suerte del miércoles 25 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Se alinean los planetas: lo que hay que saber del fenómeno que iluminará el cielo de La Plata
A 80 kilómetros de La Plata detectan gripe aviar y frenan exportaciones
Preocupa la gripe aviar: detectan un caso a 80 kilómetros de La Plata y suspenden exportaciones
La Ciudad
Tren Roca a La Plata: varias horas de demoras y cancelaciones por accidente en Berazategui
Docentes de la UNLP anunciaron un paro y marcharán contra la reforma laboral
“Juntadero de ratas”: contenedor de basura colmado frente a Plaza Moreno
Comenzaron las obras viales en el barrio UOM de La Plata
Dos pérdidas de agua en una cuadra de San Carlos está dañando el asfalto

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla