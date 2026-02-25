Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Tiene 17 años, cayó dos veces en tres días y lo acusan de romper portones para robar en La Plata

Tiene 17 años, cayó dos veces en tres días y lo acusan de romper portones para robar en La Plata
25 de Febrero de 2026 | 20:18

Escuchar esta nota

Un menor de 17 años fue aprehendido en dos oportunidades en menos de 72 horas en distintos hechos ocurridos en La Plata, donde quedó acusado de provocar daños para ingresar a comercios y sustraer distintos elementos.

El primero de los episodios se registró el pasado 22 de febrero en la zona de 1 y 69, cuando personal del Comando de Patrullas interceptó al adolescente mientras realizaba maniobras evasivas ante la presencia policial. Según informaron fuentes oficiales, el joven llevaba en su poder una amoladora y un alargue, elementos cuya procedencia no pudo justificar.

En ese marco, la UFI del Joven N° 2 de La Plata dispuso su identificación por “averiguación de ilícito y resistencia a la autoridad”, tras lo cual fue entregado a un familiar, con intervención del área de Niñez y Adolescencia.

Sin embargo, tres días después, el 25 de febrero, el mismo menor volvió a ser aprehendido en la zona de 64 y 9, luego de que un llamado al 911 alertara sobre el robo de una moto desde un taller mecánico.

Al arribar al lugar, los efectivos interceptaron al sospechoso cuando trasladaba a pie una motocicleta marca Bajaj Rouser, constatándose además daños en la persiana del comercio. En las inmediaciones también se verificó la rotura e ingreso a un local de electrónica cercano, aunque sin faltantes.

De acuerdo a documentación oficial a la que tuvo acceso este medio, el adolescente registra al menos ocho ingresos a distintas dependencias policiales desde agosto de 2024 por delitos como tentativa de robo, robo agravado, violación de domicilio y hurto.

La causa quedó nuevamente en manos de la UFI del Joven N° 2, que dispuso la entrega del menor a sus progenitores.

