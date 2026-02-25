Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Crimen de Fernando Báez Sosa: solicitaron la nulidad de la condena a Lucas Pertossi

Crimen de Fernando Báez Sosa: solicitaron la nulidad de la condena a Lucas Pertossi
25 de Febrero de 2026 | 16:37

Escuchar esta nota

La Defensoría del Pueblo de Casación de la provincia de Buenos Aires solicitó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la nulidad de la sentencia a Lucas Pertossi, uno de los ocho rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa.

Pertossi es uno de los tres culpables que recibió una pena de 15 años de prisión por ser partícipe necesario junto a Blas Cinalli y Ayrton Viollaz, al tiempo que Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Luciano Pertossi y Cirto Pertossi fueron condenados a reclusión perpetua por su coautoría por homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía en concurso ideal con lesiones leves.

La presentación in pauperis fue realizada por el abogado Ignacio Nolfi, quien remarcó que la Suprema Corte de Justicia bonaerense rechazó el recurso extraordinario federal interpuesto por el letrado Hugo Tomei. Conforme al escrito, el defensor pidió que se lleve a cabo un nuevo debate oral y público “con garantía de defensa técnica independiente y diferenciada”.

A su vez, Nolfi considera que hubo una violación del derecho de defensa de Pertossi durante el juicio en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de Dolores como consecuencia de presuntos “intereses contrapuestos entre los acusados y un patrocinio técnico común e indiferenciada”.

Otro de los puntos a los que se refiere el abogado se vincula con la imprecisión del hecho debido a la escasez de exactitud que se le juzgó al implicado, al tiempo que menciona que se detectaron vicios desde la etapa de instrucción.

Se cuestiona también la supuesta creación de un relato de acontecimientos que no coincidiría con las pruebas y aparentes irregularidades en los testimonios iniciales y las audiencias, mientras que se denuncian incoherencias en el razonamiento de los magistrados.

La defensa reclama que el máximo tribunal revise esa resolución, ya que la participación de Lucas Pertossi habría sido diferente a los demás rugbiers en el asesinato del joven de 18 años ocurrido el 18 de enero de 2020 en la localidad balnearia de Villa Gesell.

