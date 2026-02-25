Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La tasa SUM se pagará todos los meses en La Plata: las fechas de vencimiento

La tasa SUM se pagará todos los meses en La Plata: las fechas de vencimiento
25 de Febrero de 2026 | 08:45

Escuchar esta nota

Por una disposición de la Agencia Platense de Recaudación (APR), los vecinos de La Plata pasarán a tener vencimientos mensuales de la Tasa por Servicios Urbanos (SUM) de la Ciudad. Este nuevo mecanismo reemplaza el actual pago bimestral y comenzará a regir a partir de la cuota 2 de esa tasa municipal.

La modificación se dispuso tras la buena respuesta que tuvo la mensualización en los tributos comerciales, con el objetivo de ordenar el calendario fiscal y facilitar el cumplimiento de las obligaciones.

Las autoridades locales aseguraron que "el cambio no implica un aumento en el monto anual a abonar, sino que lo que se modifica es la modalidad de vencimiento, permitiendo pagos más ordenados y mejor alineados con la economía cotidiana".

ESQUEMA DE VENCIMIENTOS

En febrero operó el vencimiento de la primera cuota del tributo -equivalente a 1/6 del monto anual- y del pago anual.

A partir de marzo se abonan las cuotas mensuales -equivalentes a 1/12 del monto anual- cuyos vencimientos pueden consultarse en el sitio web de la Agencia www.apronline.gob.ar

La cuota 2, con vencimiento el 10 de abril, puede abonarse con descuento hasta el 20 de marzo inclusive. En este caso no habrá segundo vencimiento.

No podrá adelantarse el pago de cuotas no emitidas (el pago anual ya no estará disponible con cada boleta).

A partir de la cuota 3, con vencimiento el 10 de abril, se habilitará un primer vencimiento el día 10 y un segundo vencimiento hacia el final de cada mes.

Para más información, los contribuyentes pueden consultar la web oficial de la APR, acercarse al Centro Administrativo Municipal (CAM) sito en diagonal 80 esquina 48 o a los puestos de atención de la agencia presentes en las delegaciones o comunicarse telefónicamente al 147, opción 1.

Vencimientos de la Tasa SUM en 2026

