La historia del Teatro Argentino de La Plata, en un video que recrea sus inicios, incendio, restos fósiles y presente

Un video recreativo que repasa la historia del Teatro Argentino de La Plata comenzó a circular en redes y volvió a poner en foco uno de los edificios más emblemáticos de la Ciudad. Reconstruye, con imágenes digitales y animaciones, el nacimiento del antiguo coliseo, su destrucción en plena dictadura y el perfil actual de la moderna estructura que hoy domina la manzana de 51 entre 9 y 10.

La historia se remonta a 1885, cuando nació la Sociedad Anónima Teatro Argentino que adquirió el terreno que ocupa el actual edificio. El proyecto fue llevado adelante por el arquitecto italiano Leopoldo Rocchi, quien ideó una construcción inspirada en modelos renacentistas de su país. Las obras comenzaron en 1887 y, aunque el plazo estimado era de tres años, demandaron cinco.

La sala original contaba con cinco niveles, palcos y galerías y tenía capacidad para 2.200 espectadores. El estreno se concretó el 19 de noviembre de 1890, en el octavo aniversario de la Ciudad, cuando el teatro abrió sus puertas convertido en símbolo cultural de la joven capital bonaerense.

El video, realizado por Adrián Campanelli junto a Valen VFX, también recorre el crecimiento artístico de la institución. En 1938 se creó la orquesta y el coro estable, que debutaron con la ópera La Bohème de Giacomo Puccini. En 1946 nació la compañía de Ballet Estable, cuya primera directora fue Giselle Bohn, consolidando al teatro como polo de producción lírica y coreográfica en la Región.

Uno de los momentos más impactantes del material audiovisual es la recreación del incendio de 1977. Durante un ensayo habitual del ballet estable, el fuego, que se sospecha intencional, redujo a cenizas la sala de estilo renacentista. Solo quedaron en pie el foyer y las paredes perimetrales. Durante más de dos décadas, hasta 1999, las funciones se trasladaron al Teatro Rocha y al Anfiteatro Martín Fierro mientras avanzaba la reconstrucción.

En 1981, a 4 metros de profundidad, donde la antigüedad es de 10.000 a 30.000 años, fueron encontrados los restos óseos de dos grandes mamíferos que habitaron las llanuras pampeanas: un scelidotherium, semejante a un gran peludo sin caparazón, antecesor del oso hormiguero; y un sleroaliptus, una gigantesca mulita de caparazón no articulado.

Entre otros fósiles, a 26 metros de profundidad se hallaron restos de otros sleroaliptus y de un stegomastodon gigantesco, hervíboro del orden Proboscides al cual pertenencen los actuales elefantes.

El actual edificio es fruto del proyecto de los arquitectos Tomás Oscar García, Enrique Bares, Roberto Germani, Inés Rubio, Alberto Sbarra y Carlos Ucar, ganadores del concurso realizado el 14 de agosto de 1979 entre 71 propuestas. La obra fue declarada de Interés Nacional por el decreto 774 del 14 de abril de 1980 y dio lugar a una estructura moderna, de líneas brutalistas, que reconfiguró el paisaje urbano de la Ciudad.