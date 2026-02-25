Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Súper Cartonazo con pozo de $2.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

La Ciudad |A 136 años de su apertura

La historia del Teatro Argentino de La Plata, en un video que recrea sus inicios, incendio, restos fósiles y presente

La historia del Teatro Argentino de La Plata, en un video que recrea sus inicios, incendio, restos fósiles y presente
25 de Febrero de 2026 | 10:17

Escuchar esta nota

Un video recreativo que repasa la historia del Teatro Argentino de La Plata comenzó a circular en redes y volvió a poner en foco uno de los edificios más emblemáticos de la Ciudad. Reconstruye, con imágenes digitales y animaciones, el nacimiento del antiguo coliseo, su destrucción en plena dictadura y el perfil actual de la moderna estructura que hoy domina la manzana de 51 entre 9 y 10.

La historia se remonta a 1885, cuando nació la Sociedad Anónima Teatro Argentino que adquirió el terreno que ocupa el actual edificio. El proyecto fue llevado adelante por el arquitecto italiano Leopoldo Rocchi, quien ideó una construcción inspirada en modelos renacentistas de su país. Las obras comenzaron en 1887 y, aunque el plazo estimado era de tres años, demandaron cinco.

La sala original contaba con cinco niveles, palcos y galerías y tenía capacidad para 2.200 espectadores. El estreno se concretó el 19 de noviembre de 1890, en el octavo aniversario de la Ciudad, cuando el teatro abrió sus puertas convertido en símbolo cultural de la joven capital bonaerense.

El video, realizado por Adrián Campanelli junto a Valen VFX, también recorre el crecimiento artístico de la institución. En 1938 se creó la orquesta y el coro estable, que debutaron con la ópera La Bohème de Giacomo Puccini. En 1946 nació la compañía de Ballet Estable, cuya primera directora fue Giselle Bohn, consolidando al teatro como polo de producción lírica y coreográfica en la Región.

LE PUEDE INTERESAR

Cuenta DNI: todos los descuentos que se activaron hoy

LE PUEDE INTERESAR

La tasa SUM se pagará todos los meses en La Plata: las fechas de vencimiento

Uno de los momentos más impactantes del material audiovisual es la recreación del incendio de 1977. Durante un ensayo habitual del ballet estable, el fuego, que se sospecha intencional, redujo a cenizas la sala de estilo renacentista. Solo quedaron en pie el foyer y las paredes perimetrales. Durante más de dos décadas, hasta 1999, las funciones se trasladaron al Teatro Rocha y al Anfiteatro Martín Fierro mientras avanzaba la reconstrucción.

En 1981, a 4 metros de profundidad, donde la antigüedad es de 10.000 a 30.000 años, fueron encontrados los restos óseos de dos grandes mamíferos que habitaron las llanuras pampeanas: un scelidotherium, semejante a un gran peludo sin caparazón, antecesor del oso hormiguero; y un sleroaliptus, una gigantesca mulita de caparazón no articulado.

Entre otros fósiles, a 26 metros de profundidad se hallaron restos de otros sleroaliptus y de un stegomastodon gigantesco, hervíboro del orden Proboscides al cual pertenencen los actuales elefantes.

El actual edificio es fruto del proyecto de los arquitectos Tomás Oscar García, Enrique Bares, Roberto Germani, Inés Rubio, Alberto Sbarra y Carlos Ucar, ganadores del concurso realizado el 14 de agosto de 1979 entre 71 propuestas. La obra fue declarada de Interés Nacional por el decreto 774 del 14 de abril de 1980 y dio lugar a una estructura moderna, de líneas brutalistas, que reconfiguró el paisaje urbano de la Ciudad.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

El Teatro Argentino, la pérdida irreparable
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Promueven eliminar la VTV en la Provincia

Golpe al kirchnerismo, que quedó sin cargos claves en el Senado: el impacto político y en el Congreso

Estudiantes inicia el ciclo Medina ante Newell's, un rival obligado: formaciones, hora y TV

Gimnasia tiene un partido clave ante Rosario Central: formaciones, hora y TV

A un año del crimen de Kim: entre el recuerdo y la búsqueda de justicia

Por la quita de impuestos internos bajarían los precios de varios productos: cuáles son

Paro en el fútbol: cuáles son los clubes que apoyan la medida en defensa de Tapia y Toviggino

Todo listo para el inicio de obras de refacción de la plaza España
+ Leidas

Estudiantes inicia el ciclo Medina ante Newell's, un rival obligado: formaciones, hora y TV

Promueven eliminar la VTV en la Provincia

Gimnasia tiene un partido clave ante Rosario Central: formaciones, hora y TV

Por la quita de impuestos internos bajarían los precios de varios productos: cuáles son

La tasa SUM se pagará todos los meses en La Plata: las fechas de vencimiento

Paro en el fútbol: cuáles son los clubes que apoyan la medida en defensa de Tapia y Toviggino

"Andá a tatuarte a Verón": Jorgelina Cardoso, esposa de Di María, reavivó la pica entre Central y Estudiantes

Todo listo para el inicio de obras de refacción de la plaza España
Últimas noticias de La Ciudad

Vuelta a clases: las vacunas obligatorias según el Calendario Nacional para el ciclo lectivo 2026

Tres investigadoras de La Plata lideran un proyecto declarado de Interés Provincial que revoluciona la vitivinicultura bonaerense

Cuenta DNI: todos los descuentos que se activaron hoy

La tasa SUM se pagará todos los meses en La Plata: las fechas de vencimiento
Espectáculos
La novia de un exjugador de Estudiantes también entró a Gran Hermano: quién es Cinzia Francischiello
Tras las críticas a Diego Maradona: Dalma y Gianinna destrozaron a Mauricio Macri
Cochito López dio su versión sobre la historia de amor con Pampita
Andrea del Boca lloró por su familia en Gran Hermano Generación Dorada
Para Mavinga, Gran Hermano es una revancha de la vida: la casa lloró con su historia de secuestro y golpes
Policiales
Marcha por Yanina Correa: exigirán justicia y la destitución de la cúpula de la Comisaría Séptima de Abasto
Cayó presunto líder de una banda dedicada a escruches en Olmos y Los Hornos
A un año del crimen de Kim: entre el recuerdo y la búsqueda de justicia
Nutrida movilización por la joven que falleció al ser embestida por un auto
En La Plata los robos son uniformes y no se salvan ni los policías
Información General
A 248 años del natalicio de José de San Martín, el "Padre de la Patria"
Los números de la suerte del miércoles 25 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Se alinean los planetas: lo que hay que saber del fenómeno que iluminará el cielo de La Plata
A 80 kilómetros de La Plata detectan gripe aviar y frenan exportaciones
Preocupa la gripe aviar: detectan un caso a 80 kilómetros de La Plata y suspenden exportaciones
Deportes
VIDEO.- Furor por Di María en La Plata en la previa de Gimnasia y Central
Gimnasia apoyó el paro del fútbol: qué dice el comunicado en defensa de la AFA
"Andá a tatuarte a Verón": Jorgelina Cardoso, esposa de Di María, reavivó la pica entre Central y Estudiantes
Boca pasó la prueba
Gimnasia tiene un partido clave ante Rosario Central: formaciones, hora y TV

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla