La historia del Teatro Argentino de La Plata, en un video que recrea sus inicios, incendio, restos fósiles y presente

Grinman admitió que "algunos vamos a quedar en el camino" pero dijo que "es el precio de una Argentina normal"
Grinman admitió que "algunos vamos a quedar en el camino" pero dijo que "es el precio de una Argentina normal"
En La Plata los robos son uniformes y no se salvan ni los policías
La tasa SUM se pagará todos los meses en La Plata: las fechas de vencimiento
Por la quita de impuestos internos bajarían los precios de varios productos: cuáles son
Gimnasia apoyó el paro del fútbol: qué dice el comunicado en defensa de la AFA
"Andá a tatuarte a Verón": Jorgelina Cardoso, esposa de Di María, reavivó la pica entre Central y Estudiantes
A un año del crimen de Kim: entre el recuerdo y la búsqueda de justicia
Marcha por Yanina Correa: exigirán justicia y la destitución de la cúpula de la Comisaría Séptima de Abasto
Estatales: salió el cronograma de pago a los haberes de febrero
Chau al Shimy y al Sancorito: quebró una empresa láctea bonaerense y 180 trabajadores quedan en la calle
La novia de un exjugador de Estudiantes también entró a Gran Hermano: quién es Cinzia Francischiello
VIDEO.- Furor por Di María en La Plata en la previa de Gimnasia y Central
Trump se tiró flores y afirmó que es la "era dorada" de EE UU: "Más fuerte que nunca"
Brasil, España o Chile: en las verdulerías suman productos importados
En La Loma, otro “capítulo” de la inseguridad: asaltaron al propietario de una librería
Alerta por crecida del Río de la Plata este miércoles en la Región: a qué hora se registrará el pico de marea
Vuelta a clases: las vacunas obligatorias según el Calendario Nacional para el ciclo lectivo 2026
A 248 años del natalicio de José de San Martín, el "Padre de la Patria"
Francella y Elba: ¿qué pasa entre el actor y la abogada platense?
Carpaccio, Bellini y sexo en un hotel de Punta entre Pampita y un piloto
Reglas de "oro" para frenar a tiempo y que las deudas no se vuelvan insalvables
La CGT se reúne para definir medidas de cara a la reforma laboral que será tratada el viernes
Gremios meten presión para que se reabra la discusión salarial
La economía creció 4,4% en 2025 por el impulso que le dio el campo
Tres investigadoras de La Plata lideran un proyecto declarado de Interés Provincial que revoluciona la vitivinicultura bonaerense
Fresco amanecer este miércoles en La Plata y se espera una máxima de primavera
Se alinean los planetas: lo que hay que saber del fenómeno que iluminará el cielo de La Plata
Cuenta regresiva para las nuevas madrugadas en vela por el “UPD”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un video recreativo que repasa la historia del Teatro Argentino de La Plata comenzó a circular en redes y volvió a poner en foco uno de los edificios más emblemáticos de la Ciudad. Reconstruye, con imágenes digitales y animaciones, el nacimiento del antiguo coliseo, su destrucción en plena dictadura y el perfil actual de la moderna estructura que hoy domina la manzana de 51 entre 9 y 10.
La historia se remonta a 1885, cuando nació la Sociedad Anónima Teatro Argentino que adquirió el terreno que ocupa el actual edificio. El proyecto fue llevado adelante por el arquitecto italiano Leopoldo Rocchi, quien ideó una construcción inspirada en modelos renacentistas de su país. Las obras comenzaron en 1887 y, aunque el plazo estimado era de tres años, demandaron cinco.
La sala original contaba con cinco niveles, palcos y galerías y tenía capacidad para 2.200 espectadores. El estreno se concretó el 19 de noviembre de 1890, en el octavo aniversario de la Ciudad, cuando el teatro abrió sus puertas convertido en símbolo cultural de la joven capital bonaerense.
El video, realizado por Adrián Campanelli junto a Valen VFX, también recorre el crecimiento artístico de la institución. En 1938 se creó la orquesta y el coro estable, que debutaron con la ópera La Bohème de Giacomo Puccini. En 1946 nació la compañía de Ballet Estable, cuya primera directora fue Giselle Bohn, consolidando al teatro como polo de producción lírica y coreográfica en la Región.
LE PUEDE INTERESAR
Cuenta DNI: todos los descuentos que se activaron hoy
LE PUEDE INTERESAR
La tasa SUM se pagará todos los meses en La Plata: las fechas de vencimiento
Uno de los momentos más impactantes del material audiovisual es la recreación del incendio de 1977. Durante un ensayo habitual del ballet estable, el fuego, que se sospecha intencional, redujo a cenizas la sala de estilo renacentista. Solo quedaron en pie el foyer y las paredes perimetrales. Durante más de dos décadas, hasta 1999, las funciones se trasladaron al Teatro Rocha y al Anfiteatro Martín Fierro mientras avanzaba la reconstrucción.
En 1981, a 4 metros de profundidad, donde la antigüedad es de 10.000 a 30.000 años, fueron encontrados los restos óseos de dos grandes mamíferos que habitaron las llanuras pampeanas: un scelidotherium, semejante a un gran peludo sin caparazón, antecesor del oso hormiguero; y un sleroaliptus, una gigantesca mulita de caparazón no articulado.
Entre otros fósiles, a 26 metros de profundidad se hallaron restos de otros sleroaliptus y de un stegomastodon gigantesco, hervíboro del orden Proboscides al cual pertenencen los actuales elefantes.
El actual edificio es fruto del proyecto de los arquitectos Tomás Oscar García, Enrique Bares, Roberto Germani, Inés Rubio, Alberto Sbarra y Carlos Ucar, ganadores del concurso realizado el 14 de agosto de 1979 entre 71 propuestas. La obra fue declarada de Interés Nacional por el decreto 774 del 14 de abril de 1980 y dio lugar a una estructura moderna, de líneas brutalistas, que reconfiguró el paisaje urbano de la Ciudad.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí