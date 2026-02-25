Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Súper Cartonazo con pozo de $2.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Deportes

Gimnasia apoyó el paro del fútbol: qué dice el comunicado en defensa de la AFA

Gimnasia apoyó el paro del fútbol: qué dice el comunicado en defensa de la AFA
25 de Febrero de 2026 | 10:12

Escuchar esta nota

Cerca de la medianoche del martes, Gimnasia se sumó a los clubes que brindaron su apoyo al paro en el fútbol en respaldo a la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), encabezada por Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino. La medida de fuerza fue anunciada para el próximo fin de semana, por lo que quedaría suspendida la fecha 9 de los torneos locales.

Desde la cuenta de X (ex Twitter) el Lobo expresó:  "El Club de Gimnasia y Esgrima La Plata informa a sus socios, socias e hinchas que acompaña la decisión adoptada por los clubes de la Liga Profesional de Fútbol y por el Comité Ejecutivo de la AFA de suspender la Novena Fecha del Torneo Apertura, en defensa de la institucionalidad y del respeto por la autonomía de las asociaciones".

Luego agregaron que "Gimnasia, al igual que muchas otras instituciones, no solo se dedica a la práctica del fútbol profesional: también cumple un rol social, deportivo, educativo y cultural fundamental". Para cerrar indicaron que "entendemos que cualquier debate sobre el rumbo del fútbol argentino debe darse con responsabilidad, en los ámbitos adecuados y sin que ello afecte la esencia del deporte ni el funcionamiento de las asociaciones civiles sin fines de lucro. Las garantías del debido proceso y la igualdad ante la ley son pilares que deben regir para todos por igual".

Avanza la movida en defensa de Tapia y Toviggino

Como informó este miércoles ·EL DIA en el suplemento deportivo, el fútbol argentino atraviesa un momento de tensión máxima. En las últimas horas se consolidó -bajo presión- un frente dirigencial casi unánime en respaldo a la conducción de la AFA, tras las denuncias penales por presunta evasión fiscal presentadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

En una decisión polémica, el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional resolvió suspender la fecha 9 del Torneo Apertura (prevista entre el 5 y el 8 de marzo) y todas las actividades de las categorías del ascenso. Incluso la Liga Amateur Platense también postergó el inicio de sus torneos. La medida se tomó como un gesto de “repudio y solidaridad” ante lo que los dirigentes consideran una “persecución judicial y política” contra Tapia, Toviggino y Cristian Malaspina.

LE PUEDE INTERESAR

"Andá a tatuarte a Verón": Jorgelina Cardoso, esposa de Di María, reavivó la pica entre Central y Estudiantes

LE PUEDE INTERESAR

Boca pasó la prueba

Aunque la votación en la sede de la calle Viamonte fue por decisión unánime de los presentes, el apoyo se ha ido manifestando de diversas formas: entre martes y hoy los clubes se expresaron en respaldo a la medida en las redes sociales. Estudiantes no participó de la reunión ni se expresó, mientras que Gimnasia votó en la reunión con la presencia del propio Carlos Anacleto y Ricardo Casal, y recién anoche a última hora publicaron el comunicado oficial.

A pesar de no haber tenido representantes en la reunión inicial por su compromiso en Copa Argentina, Boca emitió ayer un contundente comunicado. Expresó su “más profunda solidaridad” con Tapia y Toviggino, denunciando “reiterados ataques” que afectan el orden institucional. River, Racing y Vélez formaron parte del bloque de 26 clubes que votaron a favor de la suspensión de manera presencial, pero no se expresaron en redes. El presidente del Fortín, por su parte, habló en forma personal en los medios.

Rosario Central, San Lorenzo, Atlético Tucumán, Independiente y Central Córdoba (SdE) se sumaron con comunicados oficiales en sus redes sociales, calificando las acusaciones de ARCA como “embates” que buscan desestabilizar el modelo de las Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro. Gimnasia publicó a la medianoche. “Como Asociación Civil, Belgrano sostiene una posición clara en defensa de la independencia y la institucionalidad del fútbol argentino y de sus clubes, rechazando cualquier intromisión de intereses políticos o económicos que atenten contra su autonomía”. Un comunicado similar postearon Platense y Newell’s.

Argentinos Juniors, liderado por Cristian Malaspina (Secretario General de AFA), ha sido uno de los principales impulsores de la medida de fuerza. Mientras que Banfield, a través de su presidente Matías Mariotto, fue uno de los voceros más críticos, asegurando que “la deuda de AFA es cero” y que el paro surgió del consenso genuino de los clubes. Igual el Club no publicó nada.

También se sumaron todos los clubes del ascenso, el gremio de los entrenadores y los sindicatos de árbitros: la Unión de Árbitros Deportivos de Argentina (UADA) y la Asociación Argentina de Árbitros (AAA).

El panorama no es 100% homogéneo, aunque la oposición es mínima en los papeles: Estudiantes  fue el único club de Primera División que no asistió a la reunión ni emitió un comunicado oficial hasta el momento, manteniendo una postura de silencio que llama la atención en el mundo dirigencial. Y Talleres de Córdoba, si bien adhirió institucionalmente a la suspensión de la fecha, su relación con la cúpula de AFA sigue siendo tensa por el histórico enfrentamiento entre Andrés Fassi y Tapia.

La elección de los días 5, 6, 7 y 8 de marzo no es casual. Coincide exactamente con el llamado a indagatoria que el juez Diego Amarante realizó a Tapia, Toviggino y Malaspina por la causa de presunta retención indebida de aportes de la Seguridad Social. La AFA sostiene que los pagos impositivos bajo investigación fueron realizados de manera voluntaria antes de sus vencimientos y que no existe “deuda exigible”. En caso de llevarse adelante este histórico paro, la fecha 9 quedará para el final del torneo y será la que termine definiendo la clasificación a los playoffs.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Paro en el fútbol: cuáles son los clubes que apoyan la medida en defensa de Tapia y Toviggino

El "Grupo de los 8" de la AFA: quiénes son los dirigentes con mayor poder que impulsaron el paro de fútbol

"Basta de perseguirnos": la remera en apoyo a la AFA que vistieron San Lorenzo e Instituto

AFA Gate: varios allanamientos por la compra irregular de dólares durante el cepo

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Promueven eliminar la VTV en la Provincia

Golpe al kirchnerismo, que quedó sin cargos claves en el Senado: el impacto político y en el Congreso

Estudiantes inicia el ciclo Medina ante Newell's, un rival obligado: formaciones, hora y TV

Gimnasia tiene un partido clave ante Rosario Central: formaciones, hora y TV

A un año del crimen de Kim: entre el recuerdo y la búsqueda de justicia

Por la quita de impuestos internos bajarían los precios de varios productos: cuáles son

Paro en el fútbol: cuáles son los clubes que apoyan la medida en defensa de Tapia y Toviggino

Todo listo para el inicio de obras de refacción de la plaza España
+ Leidas

Promueven eliminar la VTV en la Provincia

Estudiantes inicia el ciclo Medina ante Newell's, un rival obligado: formaciones, hora y TV

Gimnasia tiene un partido clave ante Rosario Central: formaciones, hora y TV

Paro en el fútbol: cuáles son los clubes que apoyan la medida en defensa de Tapia y Toviggino

Por la quita de impuestos internos bajarían los precios de varios productos: cuáles son

Todo listo para el inicio de obras de refacción de la plaza España

La tasa SUM se pagará todos los meses en La Plata: las fechas de vencimiento

¿No se retira del mercado?: qué dijo el nuevo entrenador de Estudiantes tras dirigir sus primeros entrenamientos
Últimas noticias de Deportes

"Andá a tatuarte a Verón": Jorgelina Cardoso, esposa de Di María, reavivó la pica entre Central y Estudiantes

Boca pasó la prueba

Gimnasia tiene un partido clave ante Rosario Central: formaciones, hora y TV

Estudiantes inicia el ciclo Medina ante Newell's, un rival obligado: formaciones, hora y TV
La Ciudad
Tres investigadoras de La Plata lideran un proyecto declarado de Interés Provincial que revoluciona la vitivinicultura bonaerense
Cuenta DNI: todos los descuentos que se activaron hoy
La tasa SUM se pagará todos los meses en La Plata: las fechas de vencimiento
Alerta por crecida del Río de la Plata este miércoles en la Región: a qué hora se registrará el pico de marea
Fresco amanecer este miércoles en La Plata y se espera una máxima de primavera
Política y Economía
Chivilcoy: el Municipio organiza el UPD 2026 con controles y cuidado
San Nicolás: Juzgado Federal Nº1 sigue vacante tras ocho años y medio
Tandil: advierten que el cierre de la SISU golpea barrios populares
La Provincia concluyó la puesta en valor del Museo Perón en Lobos
AgroActiva 2026 se presenta en Buenos Aires y activa la cuenta regresiva
Policiales
Marcha por Yanina Correa: exigirán justicia y la destitución de la cúpula de la Comisaría Séptima de Abasto
Cayó presunto líder de una banda dedicada a escruches en Olmos y Los Hornos
A un año del crimen de Kim: entre el recuerdo y la búsqueda de justicia
Nutrida movilización por la joven que falleció al ser embestida por un auto
Los robos son uniformes y no se salvan ni los policías
Espectáculos
La novia de un exjugador de Estudiantes también entró a Gran Hermano: quién es Cinzia Francischiello
Tras las críticas a Diego Maradona: Dalma y Gianinna destrozaron a Mauricio Macri
Cochito López dio su versión sobre la historia de amor con Pampita
Andrea del Boca lloró por su familia en Gran Hermano Generación Dorada
Para Mavinga, Gran Hermano es una revancha de la vida: la casa lloró con su historia de secuestro y golpes

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla