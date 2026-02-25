VIDEO.- Denuncian que el pasto y la tierra "se comen" la bicisenda del camino a Arana

Un grupo de ciclistas denunció que el avance de la maleza y la acumulación de tierra, producto de la falta de mantenimiento, están reduciendo drásticamente el espacio de las bicisendas en el camino a Arana, en La Plata.

"El pasto y la tierra se nos están viniendo encima y le ganan espacio a la bicisenda", aseguraron los usuarios de la avenida 137, arteria clave que conecta el casco urbano de la ciudad con la localidad de Arana y otros puntos de la zona sur del partido.

Asimismo, los damnificados señalaron el deterioro de los mojones plásticos que delimitan la senda del carril vehicular. Según explicaron, en varios tramos estas estructuras se encuentran inclinadas hacia la zona de las bicicletas, lo que estrecha aún más el área de circulación y genera maniobras riesgosas.

A través de un video, los denunciantes exhibieron cómo la traza ha perdido amplitud, lo que representa un peligro para la seguridad vial de quienes se desplazan diariamente por el sector.