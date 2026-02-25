Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Súper Cartonazo con pozo de $2.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Deportes

Gimnasia vs Rosario Central.- El Lobo, jugando con gran intensidad, vence al Canalla 1 a 0 con gol de Nacho Fernández

25 de Febrero de 2026 | 17:01

Al término de un entretenido primer capítulo, Gimnasia se impone a Rosario Central uno a cero gracias al gol convertido por Ignacio Fernández en el tramo inicial. El Lobo se fue a los vestuarios escuchando aplausos de sus hinchas por el gran despliegue que realizó en cada sector del campo.

El Lobo de Zaniratto vuelve al Bosque para enfrentarse, nada más y nada menos, que al Rosario Central del Fideo Di María de presente irregular en el Torneo Apertura, con el objetivo de seguir por la senda de la victoria. Con el mismo equipo que formó en Mendoza y viene de sumar de a tres, Gimnasia se mide ante un Canalla que alterna un once con titulares y suplentes pensando en el clásico ante Newell's del próximo domingo.   

A los 4 minutos, cuando todavía los hinchas hacían su arribo al Bosque y el propio Gimnasia trataba de asentarse en el partido, el Chelo Torres asistió a Nacho Fernández que con un remate rasante exigió a Jeremías Ledesma y tras el rebote del arquero, el Flaco interceptó la pelota dentro del área y marcó el primer gol desde su regreso al Bosque. 

VIDEO. Gimnasia - Rosario Central: Nacho Fernández abrió el marcador en el Bosque

Tras el gol tempranero, Gimnasia buscaba asfixiar las salidas del Canalla y trataba de controlar el juego con la asociación de sus mediocampistas. Nacho Fernández, lejos de asentarse en la banda derecha, se ubicaba sobre el medio y le permitía a Alexis Steimbach cumplir la función de carrilero. 

A los 16 minutos, en una contra letal, Gimnasia desaprovechó una gran oportunidad para aumentar la ventaja ante el Canalla. Nacho Fernández interceptó un rechazo y condujo el ataque con la compañía de Marcelo Torres y Manuel Panaro, pero malogró un pase en la puerta del área rival. 

Tras ello, Central respondió con un disparo de Julián Fernández que se fue apenas por encima del travesaño. el delantero recibió en soledad la pelota y remató desde la medialuna del área. Esa desatención defensiva significó un aviso para el Lobo que controlaba pero no estiraba la diferencia en el marcador. Después, a los 21, Di María disparó desviado y el Canalla se aproximaba cada vez más. 

Replegado después de haber puesto en ventaja, el Lobo empezó a sentir el asedio de Central y por eso necesitaba mayor tenencia en el mediocampo.

A los 28 minutos, Marcelo Torres convirtió, pero su gol fue anulado correctamente porque el balón le rebotó en la mano izquierda. Sobre los treinta minutos, Gimnasia mejoró en ataque con gran dinámica y eso provocó el entusiasmo de sus hinchas.

En el minuto 31 se salvó Gimnasia de recibir el empate. Clarísima aparición de Ovando en el área chica de Insfrán para conectar un tiro libre y la pelota se fue pegada al palo izquierdo.

Formaciones de Gimnasia vs Rosario Central

Gimnasia: 23- Nelson Insfrán; 25- Alexis Steimbach, 4- Renzo Giampaoli, 21- Enzo Martínez, 24- Pedro Silva Torrejón; 5- Ignacio Miramón, 16- Augusto Max, 10- Nicolás Barros Schelotto; 8- Ignacio Fernández; 7- Manuel Panaro y 32- Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Rosario Central: 23- Jeremías Ledesma; 32- Emanuel Coronel, 46- Ignacio Ovando, 13- Gastón Ávila, 33- Alexis Soto; 16- Enzo Giménez, 31- Federico Navarro, 20- Vicente Pizarro, 18- Julián Fernández; 11- Ángel di María y 22- Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Hora: 17.00.

TV: TNT Sports.

Árbitro: Fernando Echenique.

VAR: Álvaro Carranza.

Estadio: Juan Carmelo Zerillo 

 

