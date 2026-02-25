Siete robos en el año para un jardín de La Plata que funciona en containers

En Altos de San Lorenzo, la inseguridad azota con fuerza a un jardín de infantes que sufrió siete robos en lo que va del 2026. La institución, que funciona en containers, se ubica en 77 y 133.

El Jardín de Infantes nº 912 de Altos de San Lorenzo se encuentra en obra, por lo que los niños deben tomar clases en containers adaptados a aulas. A poco de comenzar el nuevo ciclo lectivo, la inseguridad ataca de nuevo durante esta madrugada.

Lejos de conformarse con los elementos sustraídos, los delincuentes destrozaron todo a su paso. Tal y como indican las imágenes, la comunidad educativa se encontró con todo dado vuelta al llegar.

Por el robo, no hubo que lamentar heridos y se radicó la denuncia. Mientras tanto, padres y docentes exigen mayor seguridad dado que entre enero y febrero ya perdieron cantidades de material didáctico, elementos de cocina, electrodomésticos, parlantes, tablet y equipos de aire acondicionado, entre otros.