Domínguez: "Me fui de Estudiantes siendo feliz y sé que un día es probable que vuelva"

En su primera conferencia de prensa como entrenador del Atlético Mineiro, Eduardo Domínguez dejó una sentida referencia a su paso por Estudiantes de La Plata y agradeció especialmente al hincha albirrojo.

“Sí, de nuevo agradezco al hincha de Estudiantes porque fui feliz ahí y me fui siendo feliz y sé que un día es probable que vuelva y volveré feliz a un lugar que me abrió las puertas, pero cuando llegué a Estudiantes no era el Estudiantes que me fui”, expresó el entrenador argentino durante su presentación en Brasil.

Y agregó: “Cuando llegué a Estudiantes, no era el Estudiantes que cuando me fui. Estudiantes que cuando me fui. Llegué porque se fue un entrenador y enseguida se perdió un clásico. Eramos reprobados casi todos. Con trabajo, humildad, esfuerzo, voluntad, termina el Estudiantes 2026 que ganó el otro día y es puntero. Sigue ganando después de ganar, es la consecuencia de creer en uno mismo y de que afuera van a hablar”

Las palabras del DT reflejan el fuerte vínculo que construyó con el Pincha, donde logró cinco títulos, y el propio Domínguez dejó abierta la puerta a un posible regreso en el futuro.

En su nueva etapa en el fútbol brasileño, el técnico inicia un desafío de alto nivel, aunque dejó en claro que su ciclo en La Plata ocupa un lugar especial en su carrera.