Detectan en el cielo de La Plata un objeto con "forma de boomerang" y estudian si es un OVNI
27 de Febrero de 2026 | 11:41

El cielo platense se convirtió anoche en escenario de avistamiento de un posible OVNI, según dieron a conocer vecinos de la zona norte de la Ciudad que habitualmente observan el firmamento en busca de este tipo de apariciones. La información fue proporcionada a la Fundación Argentina de Ovnilogía (FAO) que ya puso el fenómeno bajo la lupa.

Así lo aseguró Luis Burgos, el ensenadense radicado en La Plata que integra la FAO y que además estudia estos episodios desde hace casi 50 años. En su cuenta de Instagram, el ufólogo local habló de la "irrupción de un boomerang camuflado".

En el detalle consignó que "a las 21.08 horas de hoy, miércoles 25 de febrero, instalados con Lucía López en la zona noroeste de La Plata (Bs. As) para realizar como todas las noches, unas horas de vigilia y cuando ella recién se aprestaba a tomar ubicación para preparar la NIKON D7200, que le demora varios minutos, alcanzo a ver un satélite, de los cientos y cientos que nos cruzan en este lapso, que se va encendiendo desde su aparición en el oeste y a su lado 'algo extraño, opaco, como difus', que lo venía acompañando a la derecha, en la perspectiva visual, para que tengan una referencia". 

Burgos sostuvo que "dejo de observar el satélite para detenerme en 'eso' y realmente su imagen era inmensamente grande, pero como 'fantasmagórica': una estructura color gris, sin una sola luz, con sus alas abiertas, semejando la figura de un boomerang, que se desplazaba a la misma velocidad satelital y dando la impresión de moverse a una gran altura, muy por encima de los típicos aviones de línea (8.000/9.000 metros)". 

Según reveló, el objeto "tardó de 3 a 4 minutos en cruzar el cielo y se perdió en el Río de la Plata, hacia Uruguay a las 21.12 horas". 

Para el especialista "lo más llamativo fue que estaba como envuelto en una 'gasificación' que lo rodeaba. Sea lo que sea, 'eso está conformado para no ser distinguido' en las alturas, es decir, sale del patrón común de otros boomerang o triángulos que llevan luces, según los testigos". 

Asimismo afirmó que "en base a los datos que le brindé, Lucía López registró en foto el mismo lugar de aparición y pudo hacer una ilustrativa". 

Tras dar a conocer su hallazgo aseguró que "estamos a la espera si alguien lo pudo divisar desde la zona de Brandsen, o localidades vecinas, que es de donde provenía".

Como se recordará, en Argentina el primer caso reportado de un OVNI se dio en julio de 1947 en el Parque San Martín de La Plata, en donde el municipio colocó una placa conmemorativa.

El primer caso del avistamiento de un OVNI reportado en el país se dio en julio de 1947 en el Parque San Martín de La Plata, donde tiempo atrás se colocó una placa conmemorativa de aquel acontecimiento.

La crónica de EL DÍA

En su edición del 12 de julio de 1947, mientras seguían las repercusiones mundiales por el caso Roswell, el diario EL DIA se hizo eco de lo reportado por los vecinos de 25 y 56 publicando una nota con la foto de la esquina y el árbol por donde merodeó lo que el grupo de platenses describió como un "plato volador".

"Platillos voladores en La Plata", tituló este matutino a partir de los testimonios vecinales recolectados por un cronista en los alrededores de la esquina de 25 y 56. En un fragmento de la nota puede leerse el siguiente diálogo que el periodista mantuvo con un vecino de la zona.

"Anoche varios vecinos de la calle 56 y 25 nos comunicaron el hecho y allá fue un cronista.

Después de escuchar el relato, preguntó:

-¿No sería un globo?
-No. Es muy distinto y nada tiene de común con otras apariciones conocidas.
-¿Un bólido, acaso?
-Tampoco"

Tras las afirmaciones, los ufólogos consideraron que el evento dado cuenta por los vecinos de La Plata fue el primer avistamiento de un OVNI en la Argentina.


 

