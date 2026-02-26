En una votación ajustada, el Gobierno aprobó cambios a la Ley de Glaciares
En una votación ajustada, el Gobierno aprobó cambios a la Ley de Glaciares
Ni el endeudamiento para comer frena la caída en los almacenes y comercios de barrio de La Plata
Sigue la pelea en el Senado bonaerense por cargos clave y la sesión no arranca
El inicio de clases y el paro docente: el Gobierno convocó a la paritaria nacional
Se conocerá la sentencia por el imputado por el crimen de Kim Gómez en La Plata
Alerta en el centro de La Plata: incendio, dotaciones de bomberos y vecinos afectados
Brote de gripe aviar: confirman nuevos casos a 100 kilómetros de La Plata y suspenden exportaciones
“Cuento del tío” en pleno centro de La Plata: engañaron, golpearon y ataron a una mujer en su departamento
VIDEO. Arrancó la obra de restauración del Teatro del Lago del Bosque
En la despedida de Gallardo, River ganó 3 a 1 ante Banfield en un Monumental caliente
Juicio por YPF: la postura de Estados Unidos que genera esperanza en Argentina
Reprograman el juicio oral al ex marido de Carolina Piparo en el caso del atropello a los motociclistas en La Plata
Con un chaleco antibalas y una moto robada horas antes en La Plata, así cayeron dos jóvenes en un operativo
“Necesitamos niños”, el grito por ayuda de un Jardín de La Plata
Judiciales bonaerenses anunciaron un paro para la próxima semana
Condena firme a los falsos policías que raptaron a Lalo Ramos en la Autopista La Plata
Así avanza la obra de la Nueva Planta Potabilizadora que abastecerá al Gran La Plata
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
La AFA irá a la Justicia y asegura que "no será sometido a veeduría ilegítima"
Sigue grave la joven emprendedora platense que se accidentó con un cuatriciclo
VIDEO.- Enorme columna de humo negro y varias dotaciones de Bomberos en el incendio de un depósito de pinturas en la Av. 122
Sigue la puja en el Concejo local por el reparto de las comisiones
A pesar de los rumores, Gimnasia visitará a Banfield sin público visitante en la fecha 10
Cinthia Fernández apuntó contra Tamara Pettinato y extendió sus críticas a su familia
Operativo de la Policía Federal en la feria de compras de Villa Elvira: ¿qué buscan?
Murió el "Carnicero de Giles": su historia de fuga en La Plata y 12 días de búsqueda frenética
Las propuestas de un gremio a Kicillof para aumentar sus salarios y a la vez “fortalecer las finanzas” en la Provincia
VIDEO. Estaba prófugo de la Justicia y cayó tras atacar a una mujer en pleno centro de La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El gobierno de Estados Unidos presentó un escrito ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, a cargo de la jueza Loretta Preska, en el marco del juicio por la expropiación de YPF, y solicitó que se rechace el pedido de desacato y sanciones económicas formulado por los fondos demandantes contra la República Argentina.
Según publicó Infobae, en un documento de 29 páginas, el Departamento de Justicia estadounidense sostuvo que los litigios contra Estados extranjeros en tribunales de ese país pueden tener implicancias en la política exterior y en el principio de reciprocidad judicial. El escrito afirma que la moción para aplicar sanciones de preclusión, inferencias adversas y multas pecuniarias por desacato “no se ajusta” a los principios de cortesía internacional ni a la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA, por sus siglas en inglés), y concluye que debe ser rechazada.
El planteo responde a una solicitud del fondo Burford Capital, beneficiario del fallo por 16.100 millones de dólares contra la Argentina por la forma en que se realizó la expropiación de YPF en 2012. En la etapa actual del proceso, centrada en el “discovery” o intercambio de pruebas, los demandantes sostienen que el país incumplió órdenes judiciales vinculadas a la entrega de información, incluidas comunicaciones electrónicas de funcionarios y exfuncionarios.
Burford Capital solicitó que se declare a la Argentina en “contempt of court” y que se imponga una multa coercitiva de un millón de dólares diarios hasta que cumpla con los requerimientos pendientes. También pidió una orden de preclusión para que el tribunal considere acreditado que determinadas entidades estatales —entre ellas el Banco Central de la República Argentina, el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y la propia YPF— actúan como “alter ego” del Estado, lo que podría facilitar eventuales embargos.
Según los demandantes, la Argentina no entregó información “off-channel”, como mensajes de WhatsApp y correos electrónicos personales de exfuncionarios y funcionarios actuales. Además, argumentan que la falta de cumplimiento impide identificar activos que podrían ser objeto de ejecución para cobrar la sentencia.
Desde la Procuración del Tesoro de la Nación informaron que, durante más de dos años, el Estado argentino realizó presentaciones periódicas en el marco del discovery y entregó más de 115.000 páginas de documentación. La defensa sostiene que existen límites legales y constitucionales para la divulgación de ciertos datos, especialmente aquellos vinculados a activos con inmunidad soberana.
En relación con el Banco Central, la Argentina presentó una declaración jurada en la que se afirma que se trata de una entidad autárquica e independiente y que el Tesoro no tiene acceso a información sensible sobre la localización de las reservas de oro. El Gobierno indicó que revelar esos datos podría afectar la política monetaria y la seguridad financiera.
La intervención del gobierno estadounidense no fue realizada bajo la figura de “amicus curiae”, sino como una presentación espontánea de interés por parte del Departamento de Justicia. En paralelo, la Argentina solicitó la suspensión del discovery, pedido que fue rechazado por el tribunal, y actualmente tramita una apelación ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito.
La jueza Preska deberá resolver si hace lugar al pedido de desacato y a la imposición de la multa diaria solicitada por los demandantes o si rechaza la moción en función de los argumentos presentados por la defensa argentina y el gobierno de Estados Unidos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí