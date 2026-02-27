VIDEO. Alineación de planetas 2026: un experto de La Plata cuenta cómo será el fenómeno astronómico y las claves para observarlo

El Senado discute aprobar la reforma laboral y la baja de la imputabilidad a los 14 años
El Senado discute aprobar la reforma laboral y la baja de la imputabilidad a los 14 años
VIDEO. Alineación de planetas: un experto de La Plata cuenta cómo será el fenómeno y las claves para observarlo
Estatales bonaerenses también anunciaron un paro y se suman a docentes y judiciales
FOTOS Y VIDEO | Fuego, rescates y vecinos intoxicados en La Plata: así se vivió la noche de terror en un edificio del Centro
"No es penal, pega en la panza": los audios del VAR tras la polémica de Gimnasia - Rosario Central
Detectan en el cielo de La Plata un objeto con "forma de boomerang" y estudian si es un OVNI
Murió Darío Lopérfido, referente de la cultura, ex pareja de Esmeralda Mitre
Levantan el piquete en la rotonda de la Autopista contra la Reforma Laboral: corridas en el Obelisco
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Este finde se sale en La Plata: la agenda de espectáculos con música, shows, teatro y más
"Fue el c... más caro de mi vida,": la polémica que abrió un ex Estudiantes sobre cómo conoció a su actual esposa
VIDEO. El efusivo festejo de "Chiqui" Tapia tras el campeonato de Lanús ante Flamengo en Brasil
Se sortearon los cruces de octavos de final de la Champions League y habrá dos duelos estelares
Denuncian una aberrante trama con una nena como posible víctima en La Plata
Arrancan las clases en La Plata y un grupo de barberos cortará el pelo gratis en la República de los Niños
Se vienen los UPD en La Plata y por el consumo de alcohol proponen un abordaje pedagógico en las escuelas
El platense Thiago Tirante perdió y quedó eliminado en el ATP de Chile
La comisión del 30% en AFA: qué hizo Faroni y por qué investigan si hubo desvío de fondos
Estados Unidos instó al personal "no esencial" de su embajada en Israel a abandonar el país
Juicio por YPF: la postura de Estados Unidos que genera esperanza en Argentina
Gran Hermano: el ex jugador del Pincha, Brian Sarmiento y "La Pincoya" la participante chilena, dieron consentimiento y levantaron la temperatura de la casa
¡Bombazo! Graciela Alfano podría entrar a la casa de Gran Hermano Generación Dorada
La ANMAT prohibió un medicamento para tratar callos y verrugas
El drama de los clubes de La Plata, golpeados por la falta de pago de las cuotas en medio de la crisis
Uno por uno, así votaron los senadores la Ley de Glaciares: el gobierno avanza con la exploración minera
Se mantiene la temperatura agradable este viernes en La Plata: el tiempo para el finde
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Este sábado por la tarde y noche, el cielo de La Plata será escenario de un espectáculo astronómico inusual: la alineación aparente de varios planetas del Sistema Solar que podrá verse desde la ciudad y en el tradicional “Paseo por el cielo” que organiza el Planetario de La Plata.
Se trata de un evento que, según los astrónomos locales y estudios científicos internacionales, no se repetirá con estas características hasta al menos el año 2040.
La actividad principal se desarrollará en el Paseo del Bosque, donde el Planetario abrirá sus puertas especialmente para esta ocasión. El evento, que forma parte del ciclo habitual de observaciones, se extenderá desde la tarde hasta después del atardecer e incluirá actividades educativas, charlas y proyecciones en el domo para que el público pueda entender mejor el fenómeno.
Desde allí, los astrónomos explican que se podrá observar cómo varios planetas, entre ellos Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, se ubican en una misma zona del cielo poco después de que el Sol se oculta, formando lo que popularmente muchos llaman alineación, aunque no se trata de una línea perfecta en el espacio.
El director del Planetario, Guillermo Bosch, resaltó que la concentración de estos cuerpos celestes en una sola franja del firmamento presenta una oportunidad única para que el público se familiarice con la astronomía y observe a simple vista los planetas más brillantes, como Venus y Saturno, apuntando hacia el oeste tras la puesta de sol.
Bosch explicó que, debido a que los planetas estarán muy bajos sobre el horizonte, no siempre es sencillo observarlos con telescopios grandes desde el Observatorio del Bosque, ya que la presencia de árboles y edificaciones puede obstaculizar la vista. Aún así, el Planetario proyectará la posición de los cuerpos celestes dentro de su domo para ayudar a identificar cada uno.
Especialistas recomiendan:
Buscar un lugar con horizonte despejado mirando hacia el oeste tras la puesta del Sol.
Observar entre 30 y 90 minutos después del atardecer.
Utilizar binoculares o aplicaciones astronómicas para ubicar los planetas menos visibles.
La clave para disfrutar del fenómeno, señalaron los astrónomos, es justamente la visión del cielo sin demasiada luz artificial, algo que el Planetario y el Paseo del Bosque promueven con sus actividades públicas.
Científicos advierten que esta “alineación” es apparent —es decir, se da desde la perspectiva terrestre— y no implica que los planetas estén literalmente en línea recta en el espacio. Este efecto óptico se debe a que casi todos orbitan en un mismo plano —la eclíptica—, por lo que desde la Tierra parece como si se concentraran en una misma zona del cielo.
La NASA y otros organismos astronómicos destacan que situaciones similares, en las que varios planetas son visibles al mismo tiempo cerca del horizonte, ocurren periódicamente, pero la simultaneidad de tantos cuerpos visibles cerca del atardecer es rara y por eso despierta especial interés.
La jornada organizada por el Planetario comenzará con actividades desde media tarde, para luego concentrarse en la observación del cielo al caer la noche. Se espera que vecinos de toda la región asistan con familias y amigos para presenciar el fenómeno, disfrutar de la astronomía y aprender más sobre el movimiento de los cuerpos celestes.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí