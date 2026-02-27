VIDEO. Alineación de planetas 2026: un experto de La Plata cuenta cómo será el fenómeno astronómico y las claves para observarlo

Este sábado por la tarde y noche, el cielo de La Plata será escenario de un espectáculo astronómico inusual: la alineación aparente de varios planetas del Sistema Solar que podrá verse desde la ciudad y en el tradicional “Paseo por el cielo” que organiza el Planetario de La Plata.

Se trata de un evento que, según los astrónomos locales y estudios científicos internacionales, no se repetirá con estas características hasta al menos el año 2040.

Un “desfile planetario” para mirar al atardecer

La actividad principal se desarrollará en el Paseo del Bosque, donde el Planetario abrirá sus puertas especialmente para esta ocasión. El evento, que forma parte del ciclo habitual de observaciones, se extenderá desde la tarde hasta después del atardecer e incluirá actividades educativas, charlas y proyecciones en el domo para que el público pueda entender mejor el fenómeno.

Desde allí, los astrónomos explican que se podrá observar cómo varios planetas, entre ellos Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, se ubican en una misma zona del cielo poco después de que el Sol se oculta, formando lo que popularmente muchos llaman alineación, aunque no se trata de una línea perfecta en el espacio.

El director del Planetario, Guillermo Bosch, resaltó que la concentración de estos cuerpos celestes en una sola franja del firmamento presenta una oportunidad única para que el público se familiarice con la astronomía y observe a simple vista los planetas más brillantes, como Venus y Saturno, apuntando hacia el oeste tras la puesta de sol.

Cómo observar el fenómeno

Bosch explicó que, debido a que los planetas estarán muy bajos sobre el horizonte, no siempre es sencillo observarlos con telescopios grandes desde el Observatorio del Bosque, ya que la presencia de árboles y edificaciones puede obstaculizar la vista. Aún así, el Planetario proyectará la posición de los cuerpos celestes dentro de su domo para ayudar a identificar cada uno.

Especialistas recomiendan:

Buscar un lugar con horizonte despejado mirando hacia el oeste tras la puesta del Sol.

Observar entre 30 y 90 minutos después del atardecer.

Utilizar binoculares o aplicaciones astronómicas para ubicar los planetas menos visibles.

La clave para disfrutar del fenómeno, señalaron los astrónomos, es justamente la visión del cielo sin demasiada luz artificial, algo que el Planetario y el Paseo del Bosque promueven con sus actividades públicas.

¿Es una alineación “real”?

Científicos advierten que esta “alineación” es apparent —es decir, se da desde la perspectiva terrestre— y no implica que los planetas estén literalmente en línea recta en el espacio. Este efecto óptico se debe a que casi todos orbitan en un mismo plano —la eclíptica—, por lo que desde la Tierra parece como si se concentraran en una misma zona del cielo.

La NASA y otros organismos astronómicos destacan que situaciones similares, en las que varios planetas son visibles al mismo tiempo cerca del horizonte, ocurren periódicamente, pero la simultaneidad de tantos cuerpos visibles cerca del atardecer es rara y por eso despierta especial interés.

Una invitación para toda la comunidad

La jornada organizada por el Planetario comenzará con actividades desde media tarde, para luego concentrarse en la observación del cielo al caer la noche. Se espera que vecinos de toda la región asistan con familias y amigos para presenciar el fenómeno, disfrutar de la astronomía y aprender más sobre el movimiento de los cuerpos celestes.