Vestuario caliente en River: imperdible cruce al aire por la salida de Marcelo Gallardo

27 de Febrero de 2026 | 17:17

El debate sobre la salida de Marcelo Gallardo de la dirección técnica de River Plate se trasladó a los programas de ESPN, donde se discutieron versiones sobre un conflicto interno en el plantel profesional.

Durante una emisión televisiva, el periodista Diego Fucks sostuvo que la relación entre Gallardo y Marcos Acuña “no estaba bien” y que esa situación fue “uno de los motivos” de la salida del entrenador. La afirmación generó la respuesta de Leonardo Astrada y Oscar Ruggeri, quienes cuestionaron que un conflicto con el lateral pudiera haber influido en la decisión.

En el mismo intercambio, Fucks aclaró que se refería a “uno de los motivos” y pidió diferenciar entre datos y opiniones. Ruggeri rechazó esa interpretación y sostuvo que la decisión no pudo haberse basado en esa situación. El cruce se produjo al aire y formó parte de la discusión sobre las condiciones en las que finalizó el ciclo del entrenador.

Previamente, el relator Mariano Closs había mencionado que Gallardo no habría terminado en buenos términos con algunos referentes, entre ellos Franco Armani y Acuña.

Por su parte, el periodista partidario Gustavo Yarroch afirmó que “algo se rompió” entre Gallardo y Acuña y señaló que el entrenador quedó disconforme con varios futbolistas, entre ellos Paulo Díaz, Fabricio Bustos y Kevin Castaño. También indicó que otros jugadores con menor participación mantuvieron una relación sin conflictos.

El jueves, Gallardo dirigió su último partido en el estadio Monumental. Más de 85.000 personas asistieron al encuentro en el que River Plate venció 3-1 a Banfield por el torneo local. El partido marcó el cierre de su segundo ciclo al frente del equipo.

