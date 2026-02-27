Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos |Sorpresiva decisión

Gran Hermano: el ex jugador del Pincha, Brian Sarmiento y "La Pincoya" la participante chilena, dieron consentimiento y levantaron la temperatura de la casa

27 de Febrero de 2026 | 08:32

Escuchar esta nota

La casa de Gran Hermano “Generación dorada” ya obtuvo el primer consentimiento de su edición con los protagonistas menos pensados. 

Se trata de los participantes Brian Sarmiento, ex jugador de Estudiantes y la participante chilena Jennifer Galvarini, más conocida como “La Pincoya”, según se pudo saber mediante de la transmisión oficial de Telefe. 

Así, el “amor” surgió de lo que parecía ser un enfrentamiento por una conducta de la jugadora chilena que no terminó gustando en la casa, razón por la cual Sarmiento le llama la atención.

Sin embargo, la charla escaló y los participantes fueron por todo. 

Allí, el diálogo inició porque, a pocas horas de ingresar a la casa, Pincoya se robó todas las miradas al meterse completamente desnuda a la piscina.

Cuando ella les hizo saber que notó el desagrado de sus pares, Sarmiento pidió amablemente si la próxima se podía poner algo en la parte de abajo, porque en la de arriba “no tenía problemas”.

Entonces, ante la negativa de la chilena, Brian se puso de ejemplo y preguntó si a ella no le gustaría que él esté en la pileta completamente desnudo e incluso cerca de ella.

Así, en la consulta, la participante elevó la propuesta y se lo invitó directamente a la habitación. 

Entre bromas, los dos protagonistas dieron el consentimiento frente a las cámaras del reality e hicieron una performance sin tener relaciones: “Brian, métete para adentro. Hacemos dedo para arriba y nos podemos encamar. Que nos grabe todo el mundo. Si estamos nominados, hagamos todo. Consentimiento, dedo para arriba”, le propuso La Pincoya, cerrando el mencionado episodio.  

