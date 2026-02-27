"Fue el c... más caro de mi vida": el detalle íntimo que reveló Diego Mendoza, ex Estudiantes, sobre cómo conoció a la China Ansa

Estatales bonaerenses también anunciaron un paro y se suman a docentes y judiciales
Diego Mendoza (33), exfutbolista con pasado en Estudiantes (23 partidos y cuatro goles), estuvo en el centro de la escena mediática no por su carrera deportiva sino por un relato sobre el inicio de su relación con la periodista Josefina “China” Ansa (36). El exdelantero recordó cómo fue el primer contacto con su actual esposa y madre de sus hijos en plena pandemia, cuando jugaba en Ibiza, España.
Según su relato, todo comenzó en 2020 con un intercambio de mensajes por Instagram que derivó en videollamadas frecuentes. Mendoza contó de forma distendida cómo intentaba conocer más a la periodista de Telefé a través de la pantalla, y cómo le pedía imágenes más personales en ese contexto virtual. Relató una anécdota en la que pagó cerca de 500 euros en datos para poder ver un video que ella le había enviado, algo que calificó como “el culo más caro de mi vida”. Además, al ser consultado sobre si en ese momento imaginaba que ella sería la madre de sus hijos, respondió que lo sintió al recibir ese video y destacó que “es divina, labura y aparte está buenísima, es la madre de mis hijos”.
Diego Mendoza en #Citados: "Nos conocimos en pandemia. Le pedía fotos íntimas para ver cómo era"
📲Mirá el episodio completo de #Citados con Juan Marconi acá https://t.co/0ZqnRnngp6 pic.twitter.com/ou8avBjCgw
Estas declaraciones generaron una fuerte reacción en redes sociales y programas de farándula, con críticas apuntadas a la manera en que Mendoza expuso detalles privados de su relación y el tono elegido para referirse a la periodista. Las palabras del exjugador despertaron señalamientos por considerarlas fuera de lugar o poco cuidadosas, y generaron un debate sobre los límites entre lo íntimo y lo compartible.
En medio de la controversia, Mendoza salió a aclarar en sus redes sociales que su intención no fue faltar el respeto y que parte de la polémica se debe a la manera en que fueron recortadas y difundidas sus declaraciones, defendiendo que la historia de la pareja fue contada también por la propia Ansa en otras ocasiones y que lo que compartió buscaba relatar cómo se conocieron y cómo evolucionó su relación.
Frente a las críticas que recibió su pareja por esos dichos, China Ansa rompió el silencio y salió a respaldar a Mendoza en sus redes sociales. La periodista afirmó que la historia que él contó no pretende revelar datos íntimos ni perjudicar a nadie, y que los comentarios que circularon estaban fuera de contexto o editados, distorsionando la cronología y el sentido real de su relato. Ansa aclaró que la relación que hoy tienen, con dos hijos y una familia consolidada, fue construida por ambos y continúa siendo sólida.
La comunicadora también subrayó que no hubo manipulación ni extorsión alguna y que las críticas que se hicieron a partir de esa entrevista son parte de una lectura ajena a la verdadera historia entre ellos.
