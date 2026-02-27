Arrancan las clases en La Plata y un grupo de barberos cortará el pelo gratis en la República de los Niños

El próximo lunes 2 de marzo comenzarán las clases en La Plata y los chicos se preparan para arrancar el ciclo lectivo con todo. Para esta jornada especial que marcará el regreso a las aulas, no sólo hacen falta útiles, ropa y guardapolvos, sino que además también es importante hacer hincapié en la higiene y la salud.

Es por eso que desde la Fundación Argentina de Barberos Solidarios (F.A.B.S.) se está organizando una gran movida para realizar cortes de pelos gratuitos a los chicos de La Plata que lo necesiten, para que puedan iniciar las clases con sus cabellos renovados.

Esta iniciativa solidaria tendrá lugar este domingo 1 de marzo en La República de los Niños en el horario de 16 a 18. El punto de encuentro será en la denominada Plaza de las Ciencias del predio de Gonnet.

El grupo F.A.B.S. se hizo conocido a partir de su actividad solidaria de barbería en barrios solidarios del AMBA. Esta vez su desembarco será en la Ciudad y esperan por la concurrencia de los chicos de La Plata que necesitan cortarse el pelo en la vuelta a la escuela.