Escala la tensión en el Caribe: Donal Trump piensa que Estados Unidos podría hacer "una toma amistosa de Cuba"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su administración mantiene negociaciones con el Gobierno cubano y deslizó la posibilidad de que esas conversaciones deriven en “una toma de control amistosa” de la isla. “El Gobierno cubano está hablando con nosotros. Están en grandes problemas, no tienen dinero, no tienen nada, pero están hablando con nosotros ahora. Quizás tengamos una toma de control amistosa de Cuba”, declaró ante la prensa antes de abandonar la Casa Blanca.
Trump insistió en la delicada situación económica de Cuba y remarcó que Washington mantiene contactos de alto nivel. En ese marco, trascendió que el equipo del secretario de Estado, Marco Rubio, participó en reuniones durante la cumbre de la Comunidad del Caribe, donde se habría abordado un posible alivio gradual de sanciones a cambio de reformas internas. Según versiones periodísticas, en esos encuentros estuvo presente un nieto del ex mandatario cubano Raúl Castro.
La administración estadounidense también anunció esta semana planes para permitir el envío de combustible desde compañías energéticas norteamericanas a empresas privadas cubanas, en una estrategia que, según fuentes oficiales, apunta a fortalecer el sector privado y reducir la dependencia del régimen.
Las declaraciones se producen en medio de un incidente marítimo reciente en el que autoridades cubanas abatieron a ocupantes de una embarcación procedente de Estados Unidos, a quienes calificaron de “terroristas”. El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossio, señaló que Washington mostró disposición a esclarecer los hechos. Por su parte, Rubio aseguró que su país investigará lo ocurrido antes de adoptar medidas.
El episodio se suma a un contexto de máxima fragilidad bilateral, con un endurecimiento del embargo y tensiones regionales tras la ruptura política entre Washington y el presidente venezolano Nicolás Maduro. En ese escenario, la referencia de Trump a una eventual “toma amistosa” reavivó recuerdos históricos como la invasión de Bahía de Cochinos en 1961 y el atentado contra un avión cubano en 1976 atribuido a Luis Posada Carriles, considerado terrorista por el gobierno cubano y por el FBI.
Aunque la Casa Blanca no detalló el alcance concreto de sus gestiones, las palabras de Trump instalaron un nuevo capítulo de incertidumbre en la relación entre ambos países.
