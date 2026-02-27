Confirman que desde marzo vuelve a aumentar la nafta y el gasoil

El Senado discute aprobar la reforma laboral y la baja de la imputabilidad a los 14 años
El Gobierno nacional dispuso una actualización parcial de los impuestos a los combustibles y eso se traduce en un incremento inmediato en surtidores. La medida, oficializada a través del decreto 116, vuelve a instalar el debate sobre el impacto fiscal mientras el ajuste se traslada al precio de la nafta y el gasoil en todo el país.
Cómo impacta el aumento en la nafta y el gasoil
La suba responde a la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y del Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), con vigencia desde el 1° de marzo. El ajuste promedio es del 1,1% y se refleja de forma directa en el precio final del litro de nafta y gasoil que pagan los usuarios en todo el país.
En números concretos:
El litro de nafta súper suma $17,38 por el ICL y $1,06 por el impuesto ambiental.
Pasa de $1609 a $1627,45, según el relevamiento del sitio Surtidores.
El gasoil aumenta $14,88 en el tributo general y $1,69 por el gravamen ambiental.
El precio promedio del gasoil sube de $1658 a $1674,58.
En las provincias alcanzadas por el régimen diferencial patagónico, como Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, se agrega un adicional de $8,05 sobre el gasoil. Ese componente impacta directamente en el precio de los combustibles en la Patagonia, donde los valores finales quedan por encima del promedio nacional.
El esquema impositivo y las postergaciones oficiales
El decreto 116, publicado en el Boletín Oficial, explica que la actualización responde al mecanismo automático de ajuste trimestral atado al Índice de Precios al Consumidor (IPC), vigente desde 2018. La normativa prevé revisiones en enero, abril, julio y octubre de cada año.
Durante 2024 y los primeros trimestres de 2025, varios aumentos fueron diferidos. En esta oportunidad, el Gobierno volvió a aplicar solo una parte de los incrementos pendientes y estiró el cronograma hasta abril.
