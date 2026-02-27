Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $2.000.000: los números que se publicaron hoy

Política y Economía

Confirman que desde marzo vuelve a aumentar la nafta y el gasoil

Confirman que desde marzo vuelve a aumentar la nafta y el gasoil
27 de Febrero de 2026 | 14:00

Escuchar esta nota

El Gobierno nacional dispuso una actualización parcial de los impuestos a los combustibles y eso se traduce en un incremento inmediato en surtidores. La medida, oficializada a través del decreto 116, vuelve a instalar el debate sobre el impacto fiscal mientras el ajuste se traslada al precio de la nafta y el gasoil en todo el país.

Cómo impacta el aumento en la nafta y el gasoil

La suba responde a la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y del Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), con vigencia desde el 1° de marzo. El ajuste promedio es del 1,1% y se refleja de forma directa en el precio final del litro de nafta y gasoil que pagan los usuarios en todo el país.

LE PUEDE INTERESAR

El Gobierno pidió la aplicación provisional del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

LE PUEDE INTERESAR

Visita Instucional del Fiscal General de San Juan

En números concretos:

El litro de nafta súper suma $17,38 por el ICL y $1,06 por el impuesto ambiental.

Pasa de $1609 a $1627,45, según el relevamiento del sitio Surtidores.

El gasoil aumenta $14,88 en el tributo general y $1,69 por el gravamen ambiental.

El precio promedio del gasoil sube de $1658 a $1674,58.

En las provincias alcanzadas por el régimen diferencial patagónico, como Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, se agrega un adicional de $8,05 sobre el gasoil. Ese componente impacta directamente en el precio de los combustibles en la Patagonia, donde los valores finales quedan por encima del promedio nacional.

El esquema impositivo y las postergaciones oficiales

El decreto 116, publicado en el Boletín Oficial, explica que la actualización responde al mecanismo automático de ajuste trimestral atado al Índice de Precios al Consumidor (IPC), vigente desde 2018. La normativa prevé revisiones en enero, abril, julio y octubre de cada año.

Durante 2024 y los primeros trimestres de 2025, varios aumentos fueron diferidos. En esta oportunidad, el Gobierno volvió a aplicar solo una parte de los incrementos pendientes y estiró el cronograma hasta abril.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia mejoró, pero perdió 2 a 1 ante Central y sintió impotencia

Debut feliz del "Cacique": Estudiantes venció a Newell's 2 a 0 con autoridad y con Tiago Palacios en gran nivel

VIDEO. Despedida tumbera con ráfagas de tiros y una moto quemada en el Gran La Plata

Fuerte operativo en un prostíbulo de La Plata: rescataron a ocho mujeres que eran víctimas de trata

La participante Daniela de Lucía abandonó la casa de Gran Hermano tras enterarse de la muerte de su papá

La tasa SUM se pagará todos los meses en La Plata: las fechas de vencimiento

VIDEO. "Le quebró la muñeca": atropelló a una mujer, la dejó al costado y escapó en La Plata

Promueven eliminar la VTV en la Provincia
+ Leidas

Estatales bonaerenses también anunciaron un paro y se suman a docentes y judiciales

Estudiantes ya se prepara para recibir a Vélez: a quiénes puede recuperar el Cacique Medina

Año “suspendido”: alarma en un instituto platense

¡Lanús campeón y sigue haciendo historia! Ganó la Recopa ante Flamengo

Levantan el piquete en la rotonda de la Autopista contra la Reforma Laboral: corridas en el Obelisco

Renunció el intendente de Lezama, Arnaldo “Lalo” Arispe

Gimnasia cambió el chip y ahora piensa en Tigre: un jugador clave, en veremos

El drama de los clubes de La Plata, golpeados por la falta de pago de las cuotas en medio de la crisis
Últimas noticias de Política y Economía

El Senado discute aprobar la reforma laboral y la baja de la imputabilidad a los 14 años

El Gobierno pidió la aplicación provisional del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Visita Instucional del Fiscal General de San Juan

Levantan el piquete en la rotonda de la Autopista contra la Reforma Laboral: corridas en el Obelisco
Policiales
EN FOTOS | Vidrios estallados, todo quemado y el relato vecinal del incendio en La Plata
FOTOS Y VIDEO | Fuego, rescates y vecinos intoxicados en La Plata: así se vivió la noche de terror en un edificio del Centro
“Cuento del tío”: una variante delictiva que nunca pasa de moda
Recta final del juicio por la muerte de Kim Gómez
Trágico desenlace por un triple choque en City Bell
Información General
La ANMAT prohibió un medicamento para tratar callos y verrugas
Los números de la suerte del 27 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
¡Alerta sarampión!: cambio clave en la vacunación
¡Ojo con las consultas al “Dr. ChatGPT” que erra más de lo que acierta!
Brote de gripe aviar: confirman nuevos casos a 100 kilómetros de La Plata y suspenden exportaciones
Espectáculos
"Fue el c... más caro de mi vida,": la polémica que abrió un ex Estudiantes sobre cómo conoció a su actual esposa
Murió Darío Lopérfido, referente de la cultura, ex pareja de Esmeralda Mitre
La China Suárez quemó las redes: backstage al borde de la censura, las imágenes
Gran Hermano: el ex jugador del Pincha, Brian Sarmiento y "La Pincoya" la participante chilena, dieron consentimiento y levantaron la temperatura de la casa
Flor Vigna y Lautaro López, delicado momento de la relación ¿Es el final?
Deportes
"No es penal, pega en la panza": los audios del VAR tras la polémica de Gimnasia - Rosario Central
Rodrigo Castillo ya superó su marca de goles en Gimnasia, vale 30 veces más que hace tres años y otra vez campeón
VIDEO. El efusivo festejo de "Chiqui" Tapia tras el campeonato de Lanús ante Flamengo en Brasil
El platense Thiago Tirante perdió y quedó eliminado en el ATP de Chile
Se sortearon los cruces de octavos de final de la Champions League y habrá dos duelos estelares

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla