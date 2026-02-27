"No es penal, pega en la panza": AFA dio a conocer los audios del VAR tras la polémica de Gimnasia - Central

La polémica en el Bosque durante el partido entre Gimnasia y Rosario Central, una jugada en el área del Canalla generó el fuerte reclamo de todo el estadio por una supuesta mano tras un centro de Manuel Panaro que impactó en Emanuel Coronel. La acción fue revisada por el VAR y desató la protesta tripera, que pidió penal.

La jugada se produjo luego de un envío desde la izquierda de Panaro que terminó pegando en el cuerpo de Coronel dentro del área. Los futbolistas de Gimnasia rodearon al árbitro Fernando Echenique para reclamar infracción por mano. El juez dejó seguir y la acción fue analizada por el equipo arbitral en la cabina en Ezeiza.

Hoy, a dos días del partido, la Liga Profesional dio a conocer los audios del VAR correspondientes a esa acción. En el intercambio se escucha a Mariano Ascensi, AVAR, reconocer la dificultad para determinar el contacto. “Yo no llego a identificar mano”, expresó.

Desde la cabina, Álvaro Carranza, a cargo del VAR, fue contundente al descartar la infracción. “No, pega en la panza. La mano está por detrás, pega en la panza”, sostuvo, mientras Echenique advertía desde el campo de juego: “Los jugadores me están pidiendo una mano acá en cancha”.