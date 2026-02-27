Murió Darío Lopérfido, referente de la cultura, ex pareja de Esmeralda Mitre

Falleció en España Darío Lopérfido, ex secretario de Cultura, director del Teatro Colón e impulsor de festivales como el BAFICI. Nació en Buenos Aires, tenía 61 años. Desde hace varios años residía en Madrid y sufría esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Darío Lopérfido fue una figura reconocida de la política y la gestión cultural argentina, con una larga trayectoria que abarcó ámbitos públicos y artísticos. Nacido en Buenos Aires en 1964, se destacó como gestor cultural, periodista y funcionario estatal, desempeñándose como secretario de Cultura y Medios de Comunicación de la Nación durante el gobierno de Fernando de la Rúa y también como ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires en la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.

Asimismo, fue director artístico del emblemático Teatro Colón, cargo que ejerció hasta 2016 y desde donde impulsó iniciativas culturales de gran impacto.

Más allá de su trabajo institucional, Lopérfido fue una voz frecuente en debates públicos y culturales, con posiciones que en algunas ocasiones generaron controversia. En los últimos años de su vida se radicó en Europa y se enfocó en proyectos de pensamiento y comunicación cultural.

Recordemos que, en 2024 fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que hizo pública y que lo llevó a reflexionar sobre la vida, el arte y la autonomía personal.

Desde Madrid, donde vivía, habló abiertamente sobre el desafío de convivir con la enfermedad y sus opiniones sobre temas como la eutanasia, generando un debate público profundo y emotivo.

Estuvo casado con Esmeralda Mitre: "Cuando nos conocimos supimos que íbamos a estar el uno con el otro por un largo tiempo", afirmaba Esmeralda Mtire emocionada en el altar, a su prometido.

Luego de siete años en pareja, ambos dieron un paso más. Los enamorados sellaron su amor el 4 de diciembre de 2014 en el Registro Civil de la calle Uruguay y dos días más tarde, celebraron junto a 400 invitados, entre personas del mundo de la política y del espectáculo. Tiempo más tarde, se separaron.

La pareja parecía indestructible. Viajes, destinos exóticos, consumos culturales, ausencia de problemas económicos, todo era soñado. Sin embargo, cuatro años después de la boda se separaron. "La principal razón era que no quería tener hijos por ahora", aseguró la actriz.

Por último, Lopérfido siguió con su vida, se casó con su profesora de inglés, Vinnie Blache Spencer, con quien tuvo un hijo en 2019.