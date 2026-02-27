El platense Thiago Tirante perdió y quedó eliminado en el ATP de Chile

El tenista platense Thiago Tirante perdió y quedó eliminado del Chile Open 2026, al caer en cuartos de final ante el local Alejandro Tabilo por 6-4, 3-6 y 3-6.

En un partido que se disputo en la capital trasandina pasada la medianoche argentina, el oriundo de La Plata no pudo aprovechar la ventaja que había conseguido en el primer set, en el que se impuso por 6-4.

Tirante cayó por 6-3 en los dos parciales siguientes, siendo eliminado luego de dos horas de partido.

De todas formas, el platense tiene motivos para sonreír en este principio de año, habiendo representado a la Selección argentina en la Copa Davis en Corea del Sur y alcanzando el mejor ranking de su carrera, al ubicarse en el puesto 73 del listado mundial.

Por su parte, el compatriota Francisco Cerúndolo tuvo un estreno contundente en el y avanzó con autoridad a los cuartos de final tras vencer al danés Elmer Møller por 6-2 y 6-2.

El argentino regresó al circuito luego de su retiro por lesión en el ATP 500 de Río de Janeiro y mostró un nivel sólido que lo reafirma como uno de los principales candidatos al título.

Además, el argentino Sebastián Báez (3) superó a Cristian Garín por 7-6 (2), 1-6 y 7-5.