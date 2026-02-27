Rodrigo Castillo ya superó su marca de goles en Gimnasia, vale 30 veces más desde que volvió al Lobo y otra vez campeón

Rodrigo Castillo celebró sus 27 años con una consagración internacional. El delantero fue campeón de la Recopa Sudamericana con Lanús tras superar a Flamengo en el mítico Estadio Maracaná y confirmó su crecimiento sostenido en el último tiempo. Con goles decisivos y una efectividad que lo ubica entre los atacantes más destacados del país, el ex Gimnasia atraviesa el mejor momento de su carrera.

Castillo no solo fue parte del plantel campeón, sino que dejó su sello en la serie. Marcó dos tantos en las finales de Recopa y ya había anotado tres en las semifinales de la Sudamericana, transformándose en una pieza determinante del Granate en el plano internacional. En apenas ocho meses acumula 14 goles en 32 partidos, superando los 12 que había convertido en 67 encuentros con Gimnasia entre 2023 y 2025.

El crecimiento también se refleja en el mercado. Según el sitio especializado Transfermarkt, plataforma utilizada por scouts y representantes para seguir la evolución de futbolistas y entrenadores, Castillo -que llegó en 2021 a La Plata- tenía una cotización de 375 mil euros cuando regresó a Gimnasia desde Deportivo Madryn y logró afirmarse en el Lobo. A mediados de 2023 fue transferido a Lanús en una operación cercana al millón 700 mil dólares. Hoy su valor de base asciende a cuatro millones de euros, es decir, más de 30 veces lo que figuraba en 2023.

El salto en su rendimiento despertó el interés de clubes de Brasil y también de equipos europeos que siguen de cerca su evolución. Con 27 años recién cumplidos, potencia física, capacidad de definición y eficacia en instancias decisivas, el delantero aparece como una de las cartas fuertes del mercado actual y próximo.

En el ranking de los delanteros centrales argentinos más valorados a nivel mundial, Castillo ya se ubica dentro del top 20. La lista es encabezada por Julián Álvarez con una cotización cercana a los 100 millones de euros, seguido por Lautaro Martínez con 85 millones y Santiago Castro con 35. En ese grupo también aparecen nombres como Valentín Castellanos, José Manuel López, Mateo Pellegrino, Mauro Icardi y Giovanni Simeone.

¿Por cuánto lo vendió el Lobo? En 17,7 millones de dólares, de los cuales buena parte fue a cobrar en nueve cuotas hasta el 20 de marzo. El Granate ya abonó 1.120.000 dólares (sobre el total de las nueve cuotas) y solo faltan 200.000, quedándose con un 20 por ciento de los derechos federativos.