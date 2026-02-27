Rodrigo Castillo ya superó su marca de goles en Gimnasia, vale 30 veces más desde que volvió al Lobo y otra vez campeón

El Senado discute aprobar la reforma laboral y la baja de la imputabilidad a los 14 años
El Senado discute aprobar la reforma laboral y la baja de la imputabilidad a los 14 años
Arranque de año sin clases en la UNLP: docentes universitarios paran una semana
VIDEO. Alineación de planetas: un experto de La Plata cuenta cómo será el fenómeno y las claves para observarlo
Estatales bonaerenses también anunciaron un paro y se suman a docentes y judiciales
FOTOS Y VIDEO | Fuego, rescates y vecinos intoxicados en La Plata: así se vivió la noche de terror en un edificio del Centro
Detectan en el cielo de La Plata un objeto con "forma de boomerang" y estudian si es un OVNI
Murió Darío Lopérfido, referente de la cultura, ex pareja de Esmeralda Mitre
Levantan el piquete en la rotonda de la Autopista contra la Reforma Laboral: corridas en el Obelisco
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Este finde se sale en La Plata: la agenda de espectáculos con música, shows, teatro y más
"Fue el c... más caro de mi vida,": la polémica que abrió un ex Estudiantes sobre cómo conoció a su actual esposa
VIDEO. El efusivo festejo de "Chiqui" Tapia tras el campeonato de Lanús ante Flamengo en Brasil
Se sortearon los cruces de octavos de final de la Champions League y habrá dos duelos estelares
Denuncian una aberrante trama con una nena como posible víctima en La Plata
Rodrigo Castillo ya superó su marca de goles en Gimnasia, vale 30 veces más que hace tres años y otra vez campeón
Arrancan las clases en La Plata y un grupo de barberos cortará el pelo gratis en la República de los Niños
Se vienen los UPD en La Plata y por el consumo de alcohol proponen un abordaje pedagógico en las escuelas
El platense Thiago Tirante perdió y quedó eliminado en el ATP de Chile
La comisión del 30% en AFA: qué hizo Faroni y por qué investigan si hubo desvío de fondos
Estados Unidos instó al personal "no esencial" de su embajada en Israel a abandonar el país
Juicio por YPF: la postura de Estados Unidos que genera esperanza en Argentina
Gran Hermano: el ex jugador del Pincha, Brian Sarmiento y "La Pincoya" la participante chilena, dieron consentimiento y levantaron la temperatura de la casa
¡Bombazo! Graciela Alfano podría entrar a la casa de Gran Hermano Generación Dorada
La ANMAT prohibió un medicamento para tratar callos y verrugas
El drama de los clubes de La Plata, golpeados por la falta de pago de las cuotas en medio de la crisis
Uno por uno, así votaron los senadores la Ley de Glaciares: el gobierno avanza con la exploración minera
Se mantiene la temperatura agradable este viernes en La Plata: el tiempo para el finde
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Sergio Pomares
spomares@eldia.com
Escuchar esta nota
Rodrigo Castillo celebró sus 27 años con una consagración internacional. El delantero fue campeón de la Recopa Sudamericana con Lanús tras superar a Flamengo en el mítico Estadio Maracaná y confirmó su crecimiento sostenido en el último tiempo. Con goles decisivos y una efectividad que lo ubica entre los atacantes más destacados del país, el ex Gimnasia atraviesa el mejor momento de su carrera.
Castillo no solo fue parte del plantel campeón, sino que dejó su sello en la serie. Marcó dos tantos en las finales de Recopa y ya había anotado tres en las semifinales de la Sudamericana, transformándose en una pieza determinante del Granate en el plano internacional. En apenas ocho meses acumula 14 goles en 32 partidos, superando los 12 que había convertido en 67 encuentros con Gimnasia entre 2023 y 2025.
El crecimiento también se refleja en el mercado. Según el sitio especializado Transfermarkt, plataforma utilizada por scouts y representantes para seguir la evolución de futbolistas y entrenadores, Castillo -que llegó en 2021 a La Plata- tenía una cotización de 375 mil euros cuando regresó a Gimnasia desde Deportivo Madryn y logró afirmarse en el Lobo. A mediados de 2023 fue transferido a Lanús en una operación cercana al millón 700 mil dólares. Hoy su valor de base asciende a cuatro millones de euros, es decir, más de 30 veces lo que figuraba en 2023.
El salto en su rendimiento despertó el interés de clubes de Brasil y también de equipos europeos que siguen de cerca su evolución. Con 27 años recién cumplidos, potencia física, capacidad de definición y eficacia en instancias decisivas, el delantero aparece como una de las cartas fuertes del mercado actual y próximo.
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. El efusivo festejo de "Chiqui" Tapia tras el campeonato de Lanús ante Flamengo en Brasil
LE PUEDE INTERESAR
El platense Thiago Tirante perdió y quedó eliminado en el ATP de Chile
En el ranking de los delanteros centrales argentinos más valorados a nivel mundial, Castillo ya se ubica dentro del top 20. La lista es encabezada por Julián Álvarez con una cotización cercana a los 100 millones de euros, seguido por Lautaro Martínez con 85 millones y Santiago Castro con 35. En ese grupo también aparecen nombres como Valentín Castellanos, José Manuel López, Mateo Pellegrino, Mauro Icardi y Giovanni Simeone.
¿Por cuánto lo vendió el Lobo? En 17,7 millones de dólares, de los cuales buena parte fue a cobrar en nueve cuotas hasta el 20 de marzo. El Granate ya abonó 1.120.000 dólares (sobre el total de las nueve cuotas) y solo faltan 200.000, quedándose con un 20 por ciento de los derechos federativos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí