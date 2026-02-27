VIDEO. El efusivo festejo de "Chiqui" Tapia tras el campeonato de Lanús ante Flamengo en Brasil

Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, vivió una noche de pura emoción en el Estadio Maracaná donde Lanús se consagró campeón de la Recopa Sudamericana al vencer a Flamengo.

Tapia celebró con euforia y bajo una intensa lluvia junto a Nicolás Russo, presidente del club granate, en medio de los festejos que siguieron al triunfo dramático en tiempo suplementario.

La dupla dirigente se mostró desaforada y compenetrada con la alegría de la conquista continental, compartiendo el momento con el plantel y los hinchas presentes en la tribuna mientras el agua caía sobre la cancha.