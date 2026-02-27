El incendio en el depósito de La Plata: cómo sigue la causa penal

La primera audiencia no se realizó debido a la inasistencia de la empresaria. Su defensa, a cargo del abogado Fabián Améndola, sostuvo que no había existido notificación formal de la citación.

La convocatoria original había sido dispuesta tras tres presentaciones del abogado Diego Martín Dousdebes, representante de Claudia Verónica Salvi, quien perdió su departamento como consecuencia del incendio y el derrumbe posterior.

El expediente incorpora informes de la Municipalidad de La Plata que indican que el depósito no contaba con habilitación, constancias de una clausura previa por falta de medidas de seguridad, testimonios de ex empleados que señalaron que la actividad continuó pese a la orden de cese y documentación societaria que ubica a Aloise como responsable de la firma que explotaba el inmueble.

En paralelo, en el fuero Civil y Comercial de La Plata se dictó una inhibición general de bienes contra Aloise en el marco de una demanda por daños y perjuicios promovida por damnificados, luego de que fracasara la instancia de mediación obligatoria.

La nueva audiencia de indagatoria fue fijada por el fiscal Fernando Padován para el jueves 19 de marzo a las 8.30 en la Unidad Funcional de Instrucción N°12 de La Plata, especializada en delitos culposos.