Será el lunes próximo, día en que deberían comenzar las clases en Provincia

Estatales bonaerenses también anunciaron un paro y se suman a docentes y judiciales
27 de Febrero de 2026 | 09:13

En reclamo contra la "pérdida de poder adquisitivo" y "para enfrentar el ajuste del presidente Javier Milei, responsable la depreciación del salario en el sector público bonaerense", ATE anunció un paro para el lunes próximo que afectará el funcionamiento de la administración provincial.

La medida de fuerza incluirá una movilización al Puente Pueyrredón y refuerza el pedido de "la urgente continuidad de la negociación salarial frente a la necesidad de iniciar el año sin pérdida de poder adquisitivo, después que los gremios rechazaran las dos ofertas presentadas por la Provincia.

Desde ATE señalaron que "el Gobierno nacional viene aplicando tarifazos que impactan sobre el salario y también asfixia a los bonaerenses al quitarle 22 billones de pesos de fondos", en coincidencia con lo indicado por las autoridades bonaerenses, y que "en estos dos años de ajuste, desde diciembre de 2023 hasta el mes de febrero de 2026, la canasta de servicios públicos del AMBA se incrementó el 593% y el nivel general de precios el 200%". "ATE bonaerense reitera el reclamo para la restitución de los fondos de la provincia retenidos por el Ejecutivo nacional y la necesidad de pensar iniciativas para la apropiación una renta mayor que grave a los que más tienen (por ejemplo el impuesto inmobiliario rural, el cobro adicional para inmuebles dentro barrios cerrados, impuesto adicional a los inmuebles urbanos ociosos, fortalecimiento del impuesto a la herencia, entre otros)", agregan.

De esta manera, el próximo lunes no comenzarán las clases en la provincia de Buenos Aires, ya que los gremios docentes anunciaron una medida de fuerza en reclamo de una mejora en la oferta salarial, los judiciales también convocaron a un paro para el mismo día y ahora uno de los sindicatos que nuclea a los estatales bonaerenses se suma a la protesta.

