Estados Unidos instó al personal "no esencial" de su embajada en Israel a abandonar el país

Es en medio de la creciente tensión con Irán. Les recomendó hacerlo "mientras haya vuelos comerciales disponibles"
Estados Unidos recomendó hoy al personal no esencial de su embajada en Israel a que abandone el país, en medio de amenazas de un ataque estadounidense a Irán que hacen temer un estallido de violencia en la región.
El anuncio se hizo al día siguiente de una tercera ronda de negociaciones bajo mediación entre Irán y Estados Unidos, considerada un último intento para evitar una guerra. Washington quiere impedir que Irán sume armas nucleares, un temor de las potencias occidentales, negado repetidamente por Irán.
El 19 de febrero el presidente Donald Trump dio un ultimátum de "10 a 15 días" para decidir si era posible un acuerdo o iba a recurrir a la fuerza.
Por ahora, Washington ha llevado a cabo el mayor despliegue militar en décadas en la región que incluye dos portaaviones, uno de ellos es el "USS Gerald Ford", el más grande del mundo.
En junio, durante la corta guerra iniciada con una ofensiva de Israel contra Irán, Teherán respondió con ataques sobre territorio israelí. Con estos antecedentes, la embajada estadounidense en Jerusalén instó a los empleados gubernamentales "no esenciales" en Israel a abandonar el país debido a "riesgos para su seguridad". Les recomendó partir "mientras haya vuelos comerciales disponibles".
El New York Times informó que el embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, había enviado un correo electrónico al personal de la embajada indicando que aquellos que desearan partir "debían hacerlo HOY".
China también desaconsejó a sus ciudadanos viajar a Irán debido a un "fuerte aumento de los riesgos de seguridad externos".
