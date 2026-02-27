Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |En el cierre de las extraordinarias

Día “D” para la reforma laboral y la baja de la imputabilidad a los 14 años

Día “D” para la reforma laboral y la baja de la imputabilidad a los 14 años
27 de Febrero de 2026 | 02:09
Edición impresa

El Senado debatirá hoy, desde las 11, el proyecto de reforma laboral y el oficialismo buscará obtener la última victoria legislativa del período de sesiones extraordinarias, en la antesala del discurso del domingo del presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa.

La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, tendrá un fuerte impacto en las relaciones del trabajo porque contempla profundas reformas en el sistema de despidos, vacaciones, negociaciones colectivas y derecho de huelga en servicios esenciales.

El Senado convocó la sesión para aprobar el único cambio introducido por la Cámara de Diputados, donde se eliminó el polémico artículo 44 que rebajaba los salarios para las licencias por enfermedades o accidentes fuera del ámbito laboral.

La Libertad Avanza, que preside Patricia Bullrich, también buscar aprobar el proyecto de Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad a 14 años.

El oficialismo debió realizar un trámite exprés entre la sanción de la reforma laboral en la Cámara de Diputados el viernes último y la emisión del dictamen del Senado que se produjo en el mediodía de ese mismo viernes, lo que provocó airadas quejas opositoras.

Como sucedió cuando la reforma se aprobó en primer término, el 11 de febrero, el Gobierno ya tiene garantizado el respaldo de los gobernadores aliados de Chubut, Ignacio Torres; de Mendoza, Alfredo Cornejo; de Corrientes, Juan Pablo Valdés; de San Juan, Marcelo Orrego; de Neuquén, Rolando Figueroa; de Misiones, Hugo Passalacqua, y de los peronistas de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y de Salta, Gustavo Sáenz.

Pero la sanción de la ley no fue sencilla y requirió que la Mesa Política del Gobierno, que encabeza secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encarara negociaciones con gobernadores y legisladores de bloques dialoguistas a lo largo de casi dos meses.

Con esos consensos enhebrados, el oficialismo logró aprobar el 11 de febrero el proyecto en el Senado y el jueves 19 en Diputados, aunque con la modificación del artículo 44.

La ley impactará de lleno en las relaciones laborales ya que introducirá cambios en las vacaciones, horas extras, negociaciones colectivas y derecho de huelga.

La CGT, a pesar de los consensos alcanzados con el Gobierno, anunció que hará una presentación en la Justicia, si se aprueba. Será el lunes con movilización. Pero descartó un paro y hoy no marcha al Congreso. Si lo harán lso gremios más combativos, la izquierda y organizaciones sociales.

Entre otras reformas, el proyecto establece que las vacaciones podrán no otorgarse durante el verano ya que una vez cada 3 años le corresponderán al empleado en la temporada estival, además de que se podrán fraccionar en plazos no menores a 7 días. Además, las empresas no tendrán obligación de pagar a los empleados horas extras porque habrá un sistema de compensación.

 

 

Renunció el intendente de Lezama, Arnaldo “Lalo” Arispe

Nacho Fernández: "Si jugamos así vamos a ganar más de lo que vamos a perder"

Ley de Glaciares: avance oficial con la exploración minera

VIDEO. Arrancó la obra de restauración del Teatro del Lago del Bosque

Maracanazo de Lanús ante Flamengo en la Recopa: ganaba 1-0, se lo dieron vuelta y remontó ¡3-2!

Año “suspendido”: alarma en un instituto platense

El kirchnerismo ganó la pulseada y atrapó cargos clave en el Senado

Amondarain: “Tenía que estar listo cuando llegara la chance”
