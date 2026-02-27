Anuncian un pago extra en marzo para la Ayuda Escolar Anual

Estatales bonaerenses también anunciaron un paro y se suman a docentes y judiciales
Quiénes lo cobrarán y cómo será aplicado el adicional
En medio del inicio de clases en cada una de las provincias del país, el Gobierno anunció que pagará un refuerzo extraordinario de la Ayuda Escolar Anual. De esta manera garantizará un monto mínimo de $85.000 para todas las familias que cobren la asignación en marzo de 2026.
Según el decreto 115/2026, publicado en el Boletín Oficial, quienes perciban un valor menor según el cálculo habitual recibirán un complemento para alcanzar esa cifra, mientras que quienes ya cobren $85.000 o más no serán alcanzados por el refuerzo.
La medida se aplicará a los beneficiarios del régimen de asignaciones familiares, incluyendo trabajadores registrados, monotributistas, titulares de AUH, beneficiarios del SIPA, pensiones no contributivas y personas que reciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor.
El texto oficial estableció que el refuerzo tendrá carácter extraordinario se abonará por única vez junto con el pago masivo de la Asignación por Ayuda Escolar Anual previsto para marzo. El mismo decreto instruyó al Ministerio de Capital Humano y a la ANSeS a dictar las normas operativas necesarias para implementar la medida, y a la Jefatura de Gabinete a realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes.
La Ayuda Escolar 2026 es un beneficio gestionado por la ANSeS que busca facilitar la compra de útiles e insumos escolares para niños y adolescentes, de cara al inicio de clases. Para acceder a esta prestación, es indispensable cumplir con una serie de requisitos específicos y seguir un proceso de inscripción determinado.
La Ayuda Escolar es una suma de dinero que la ANSeS entrega por única vez al año, al inicio del ciclo lectivo, a familias con hijos en edad escolar. Su objetivo principal es apuntalar la situación económica de niños y adolescentes, al ayudar a cubrir los gastos de útiles escolares y otros insumos necesarios para el comienzo del ciclo lectivo. Este beneficio está diseñado para apoyar a los estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario.
Pueden ser beneficiarios de esta asistencia estatal los alumnos de niveles inicial, primario y secundario de todo el territorio nacional que cumplan estas condiciones:
- Niños y adolescentes de entre 4 y 17 años inclusive.
- Alumnos que asisten a establecimientos educativos públicos o privados de enseñanza oficial.
- Es indispensable la condición de alumno regular.
En el caso de hijos con discapacidad, no existe límite de edad para acceder al beneficio, siempre y cuando cuenten con la escolaridad acreditada.
La ANSeS mantiene límites de ingresos para determinar el acceso a las asignaciones familiares. Con la actualización de febrero de 2026, los valores máximos son:
- Tope de Ingreso del Grupo Familiar: $5.292.758.
- Tope por integrante del grupo familiar: $2.646.379.
Si el grupo familiar supera alguno de estos límites, queda excluido del cobro. No obstante, en el caso de hijos con discapacidad, no se aplican restricciones de ingresos.
