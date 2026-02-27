Incendio en el centro de La Plata: fuego, rescates y varios vecinos intoxicados

Estatales bonaerenses también anunciaron un paro y se suman a docentes y judiciales
Estatales bonaerenses también anunciaron un paro y se suman a docentes y judiciales
Una dramática escena se vivió durante la madrugada de este viernes en pleno centro de La Plata, cuando un incendio desatado en el subsuelo de un edificio de calle 61 N° 522, entre 5 y 6, obligó a evacuar a todos sus ocupantes y dejó varias personas intoxicadas por inhalación de humo y monóxido de carbono.
El siniestro se originó en el sector de cocheras del complejo habitacional y rápidamente el humo comenzó a invadir los pisos superiores, generando una situación de alto riesgo para los vecinos.
Según el parte oficial de la Dirección de Riesgos Especiales de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el operativo se inició alrededor de las 3:24 de la madrugada. El personal actuó con Equipos de Protección Individual (EPI) y Equipos de Respiración Autónoma (ERA), trabajando en conjunto con Bomberos La Plata.
Los efectivos realizaron evacuaciones mediante escaleras y técnicas de rescate vertical, asegurando a los ocupantes para permitir un descenso controlado desde distintos pisos, en medio de la densa acumulación de humo. Además, se efectuó la apertura de departamentos piso por piso en una de las torres para constatar si quedaban moradores atrapados y para facilitar la ventilación del edificio.
Como consecuencia de la inhalación de humo, varias personas —entre ellas adultos y un menor de edad— debieron ser asistidas por personal médico en el lugar. Una mujer de aproximadamente 59 años fue trasladada de inmediato al Hospital Interzonal General de Agudos San Martín tras presentar síntomas compatibles con intoxicación por humo.
También se asistió a un adolescente de 16 años que se encontraba en la terraza del edificio junto a sus padres. Todos fueron atendidos por equipos médicos y permanecieron bajo control sanitario.
En total, trabajaron ambulancias del SAME, del SIES y personal de la Cruz Roja, desplegando un amplio operativo sanitario preventivo ante el riesgo de intoxicaciones por monóxido de carbono, uno de los principales peligros en incendios estructurales.
El despliegue fue de gran magnitud. Participaron dotaciones de distintos cuarteles de la región, incluyendo a los Bomberos Voluntarios de Berisso y Bomberos Voluntarios de Ensenada, además de unidades de Olmos, Los Hornos, Abasto, Villa Elisa, Villa Elvira, Aeronáutica, Gonnet y Romero.
La coordinación de las tareas estuvo a cargo de la superioridad de la Superintendencia de Seguridad Siniestral, mientras que personal policial realizó cortes de perímetro y prevención en la zona para facilitar el trabajo de los rescatistas.
Durante la intervención, algunas personas evacuadas se retiraron del lugar sin aportar datos, según se informó oficialmente.
Las causas del incendio aún son materia de investigación. No obstante, el rápido accionar de los equipos de emergencia permitió controlar el foco y evitar que las llamas se propagaran a los pisos superiores, en una madrugada que mantuvo en vilo a todo el barrio.
El episodio dejó como saldo varios vecinos asistidos por intoxicación y una fuerte conmoción entre quienes vivieron horas de incertidumbre, humo y rescates en pleno corazón platense.
