El crimen de Kim Gómez en La Plata: pidieron 23 años de prisión a uno de los acusados
El crimen de Kim Gómez en La Plata: pidieron 23 años de prisión a uno de los acusados
El Senado discute aprobar la reforma laboral y la baja de la imputabilidad a los 14 años
Arranque de año sin clases en la UNLP: docentes universitarios paran una semana
Escala la tensión en el Caribe: EE UU piensa en "una toma amistosa de Cuba"
VIDEO. Alineación de planetas: un experto de La Plata cuenta cómo será el fenómeno y las claves para observarlo
El incendio en el depósito de La Plata: cómo sigue la causa penal
Estatales bonaerenses también anunciaron un paro y se suman a docentes y judiciales
¿Mirtha cambia de canal?: las propuestas que recibió La Chiqui
Este finde se sale en La Plata: la agenda de espectáculos con música, shows, teatro y más
Vestuario caliente en River: imperdible cruce al aire por la salida de Gallardo
FOTOS Y VIDEO | Fuego, rescates y vecinos intoxicados en La Plata: así se vivió la noche de terror en un edificio del Centro
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Detectan en el cielo de La Plata un objeto con "forma de boomerang" y estudian si es un OVNI
Murió Darío Lopérfido, referente de la cultura, ex pareja de Esmeralda Mitre
Levantan el piquete en la rotonda de la Autopista contra la Reforma Laboral: corridas en el Obelisco
"Fue el c... más caro de mi vida,": la polémica que abrió un ex Estudiantes sobre cómo conoció a su actual esposa
VIDEO. El efusivo festejo de "Chiqui" Tapia tras el campeonato de Lanús ante Flamengo en Brasil
Se sortearon los cruces de octavos de final de la Champions League y habrá dos duelos estelares
Denuncian una aberrante trama con una nena como posible víctima en La Plata
Rodrigo Castillo ya superó su marca de goles en Gimnasia, vale 30 veces más que hace tres años y otra vez campeón
Arrancan las clases en La Plata y un grupo de barberos cortará el pelo gratis en la República de los Niños
Se vienen los UPD en La Plata y por el consumo de alcohol proponen un abordaje pedagógico en las escuelas
El platense Thiago Tirante perdió y quedó eliminado en el ATP de Chile
La comisión del 30% en AFA: qué hizo Faroni y por qué investigan si hubo desvío de fondos
Estados Unidos instó al personal "no esencial" de su embajada en Israel a abandonar el país
Juicio por YPF: la postura de Estados Unidos que genera esperanza en Argentina
Gran Hermano: el ex jugador del Pincha, Brian Sarmiento y "La Pincoya" la participante chilena, dieron consentimiento y levantaron la temperatura de la casa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Mirtha Legrand podría cambiar de canal, ya que estaría atravesando un momento de desacuerdos con El Trece.
Según trascendió, , la información fue dada en Intrusos, donde Rodrigo Lussich retomó un dato aportado por el periodista Carlos Monti y abrió el interrogante sobre el futuro de la conductora.
Uno de los puntos que alimentó los rumores fue la presencia de Gustavo Scaglione, CEO de Telefe, en el cumpleaños de Mirtha.
Marcela Tauro remarcó que, si bien el empresario mantiene vínculo con la familia, especialmente con Marcela Tinayre, esta fue la primera vez que su asistencia trascendió públicamente, lo que generó interpretaciones.
Carlos Monti señaló que la diva se mostró muy contenta con su presencia y deslizó que no sería raro imaginar que en 2027, año en que Mirtha cumplirá 100 años, pueda celebrarlo en la pantalla de Telefe, incluso compartiendo espacio con Susana Giménez.
Daniel Ambrosino manifestó que entre los ausentes estuvieron Adrián Suar, Pablo Codevilla y Coco Fernández. Según explicó, le aseguraron que directamente no figuraban en la lista, algo que fue interpretado como un gesto significativo.
LE PUEDE INTERESAR
"Fue el c... más caro de mi vida,": la polémica que abrió un ex Estudiantes sobre cómo conoció a su actual esposa
LE PUEDE INTERESAR
Murió Darío Lopérfido, referente de la cultura, ex pareja de Esmeralda Mitre
Paula Varela agregó que, con los recientes cambios de autoridades en Telefe, los movimientos fuertes de programación se proyectarían recién para 2027, ya que la grilla de 2026 estaría prácticamente definida.__IP__
Por último, la periodista recordó que, para Mirtha, trabajar en Telefe siempre fue una asignatura pendiente; de hecho, cuando surgió la posibilidad de hacer la ficción La Dueña en esa señal, aceptaron en parte porque representaba cumplir el deseo de verla en esa pantalla.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí