¿Mirtha cambia de canal?: las propuestas que recibió La Chiqui

Mirtha Legrand podría cambiar de canal, ya que estaría atravesando un momento de desacuerdos con El Trece.

Según trascendió, , la información fue dada en Intrusos, donde Rodrigo Lussich retomó un dato aportado por el periodista Carlos Monti y abrió el interrogante sobre el futuro de la conductora.

Uno de los puntos que alimentó los rumores fue la presencia de Gustavo Scaglione, CEO de Telefe, en el cumpleaños de Mirtha.

Marcela Tauro remarcó que, si bien el empresario mantiene vínculo con la familia, especialmente con Marcela Tinayre, esta fue la primera vez que su asistencia trascendió públicamente, lo que generó interpretaciones.

Carlos Monti señaló que la diva se mostró muy contenta con su presencia y deslizó que no sería raro imaginar que en 2027, año en que Mirtha cumplirá 100 años, pueda celebrarlo en la pantalla de Telefe, incluso compartiendo espacio con Susana Giménez.

Daniel Ambrosino manifestó que entre los ausentes estuvieron Adrián Suar, Pablo Codevilla y Coco Fernández. Según explicó, le aseguraron que directamente no figuraban en la lista, algo que fue interpretado como un gesto significativo.

Paula Varela agregó que, con los recientes cambios de autoridades en Telefe, los movimientos fuertes de programación se proyectarían recién para 2027, ya que la grilla de 2026 estaría prácticamente definida.

Por último, la periodista recordó que, para Mirtha, trabajar en Telefe siempre fue una asignatura pendiente; de hecho, cuando surgió la posibilidad de hacer la ficción La Dueña en esa señal, aceptaron en parte porque representaba cumplir el deseo de verla en esa pantalla.