Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

¿Mirtha cambia de canal?: las propuestas que recibió La Chiqui

¿Mirtha cambia de canal?: las propuestas que recibió La Chiqui
27 de Febrero de 2026 | 16:57

Escuchar esta nota

Mirtha Legrand podría cambiar de canal, ya que estaría atravesando un momento de desacuerdos con El Trece.

Según trascendió, , la información fue dada en Intrusos, donde Rodrigo Lussich retomó un dato aportado por el periodista Carlos Monti y abrió el interrogante sobre el futuro de la conductora.

Uno de los puntos que alimentó los rumores fue la presencia de Gustavo Scaglione, CEO de Telefe, en el cumpleaños de Mirtha. 

Marcela Tauro remarcó que, si bien el empresario mantiene vínculo con la familia, especialmente con Marcela Tinayre, esta fue la primera vez que su asistencia trascendió públicamente, lo que generó interpretaciones.

Carlos Monti señaló que la diva se mostró muy contenta con su presencia y deslizó que no sería raro imaginar que en 2027, año en que Mirtha cumplirá 100 años, pueda celebrarlo en la pantalla de Telefe, incluso compartiendo espacio con Susana Giménez.

Daniel Ambrosino manifestó que entre los ausentes estuvieron Adrián Suar, Pablo Codevilla y Coco Fernández. Según explicó, le aseguraron que directamente no figuraban en la lista, algo que fue interpretado como un gesto significativo.

LE PUEDE INTERESAR

"Fue el c... más caro de mi vida,": la polémica que abrió un ex Estudiantes sobre cómo conoció a su actual esposa

LE PUEDE INTERESAR

Murió Darío Lopérfido, referente de la cultura, ex pareja de Esmeralda Mitre

Paula Varela agregó que, con los recientes cambios de autoridades en Telefe, los movimientos fuertes de programación se proyectarían recién para 2027, ya que la grilla de 2026 estaría prácticamente definida.__IP__

Por último, la periodista recordó que, para Mirtha, trabajar en Telefe siempre fue una asignatura pendiente; de hecho, cuando surgió la posibilidad de hacer la ficción La Dueña en esa señal, aceptaron en parte porque representaba cumplir el deseo de verla en esa pantalla.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

Este finde se sale en La Plata: la agenda de espectáculos con música, shows, teatro y más

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Senado discute aprobar la reforma laboral y la baja de la imputabilidad a los 14 años

EN FOTOS | Vidrios estallados, todo quemado y el relato vecinal del incendio en La Plata

FOTOS Y VIDEO | Fuego, rescates y vecinos intoxicados en La Plata: así se vivió la noche de terror en un edificio del Centro

"Fue el c... más caro de mi vida,": la polémica que abrió un ex Estudiantes sobre cómo conoció a su actual esposa

Falleció “el carnicero de Giles”, el criminal que estudiaba en La Plata

"No es penal, pega en la panza": los audios del VAR tras la polémica de Gimnasia - Rosario Central
+ Leidas

Estatales bonaerenses también anunciaron un paro y se suman a docentes y judiciales

Estudiantes ya se prepara para recibir a Vélez: a quiénes puede recuperar el Cacique Medina

Año “suspendido”: alarma en un instituto platense

"No es penal, pega en la panza": los audios del VAR tras la polémica de Gimnasia - Rosario Central

Detectan en el cielo de La Plata un objeto con "forma de boomerang" y estudian si es un OVNI

¡Lanús campeón y sigue haciendo historia! Ganó la Recopa ante Flamengo

Levantan el piquete en la rotonda de la Autopista contra la Reforma Laboral: corridas en el Obelisco

Se sortearon los cruces de octavos de final de la Champions League y habrá dos duelos estelares
Últimas noticias de Espectáculos

VIDEO | El fuerte cruce entre Julio Bazán con un policía en medio de un móvil

"Fue el c... más caro de mi vida,": la polémica que abrió un ex Estudiantes sobre cómo conoció a su actual esposa

Murió Darío Lopérfido, referente de la cultura, ex pareja de Esmeralda Mitre

La China Suárez quemó las redes: backstage al borde de la censura, las imágenes
La Ciudad
El incendio en el depósito de La Plata: cómo sigue la causa penal
Arranque de año sin clases en la UNLP: docentes universitarios paran una semana
Alertan por una rama a punto de caer en pleno centro de La Plata
Aseguran que la cuadra de 20 entre 68 y 69 “está explotada de baches”
VIDEO. Alineación de planetas: un experto de La Plata cuenta cómo será el fenómeno y las claves para observarlo
Deportes
Vestuario caliente en River: imperdible cruce al aire por la salida de Gallardo
Domínguez: "Me fui de Estudiantes siendo feliz y sé que un día es probable que vuelva"
"No es penal, pega en la panza": los audios del VAR tras la polémica de Gimnasia - Rosario Central
Rodrigo Castillo ya superó su marca de goles en Gimnasia, vale 30 veces más que hace tres años y otra vez campeón
VIDEO. El efusivo festejo de "Chiqui" Tapia tras el campeonato de Lanús ante Flamengo en Brasil
Policiales
El crimen de Kim Gómez en La Plata: pidieron 23 años de prisión a uno de los acusados
El incendio en el depósito de La Plata: cómo sigue la causa penal
EN FOTOS | Vidrios estallados, todo quemado y el relato vecinal del incendio en La Plata
FOTOS Y VIDEO | Fuego, rescates y vecinos intoxicados en La Plata: así se vivió la noche de terror en un edificio del Centro
“Cuento del tío”: una variante delictiva que nunca pasa de moda
Información General
La ANMAT prohibió un medicamento para tratar callos y verrugas
Los números de la suerte del 27 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
¡Alerta sarampión!: cambio clave en la vacunación
¡Ojo con las consultas al “Dr. ChatGPT” que erra más de lo que acierta!
Brote de gripe aviar: confirman nuevos casos a 100 kilómetros de La Plata y suspenden exportaciones

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla