El Senado discute aprobar la reforma laboral y la baja de la imputabilidad a los 14 años
Arranque de año sin clases en la UNLP: docentes universitarios paran una semana
VIDEO. Alineación de planetas: un experto de La Plata cuenta cómo será el fenómeno y las claves para observarlo
Estatales bonaerenses también anunciaron un paro y se suman a docentes y judiciales
FOTOS Y VIDEO | Fuego, rescates y vecinos intoxicados en La Plata: así se vivió la noche de terror en un edificio del Centro
Detectan en el cielo de La Plata un objeto con "forma de boomerang" y estudian si es un OVNI
Murió Darío Lopérfido, referente de la cultura, ex pareja de Esmeralda Mitre
Levantan el piquete en la rotonda de la Autopista contra la Reforma Laboral: corridas en el Obelisco
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Este finde se sale en La Plata: la agenda de espectáculos con música, shows, teatro y más
"Fue el c... más caro de mi vida,": la polémica que abrió un ex Estudiantes sobre cómo conoció a su actual esposa
VIDEO. El efusivo festejo de "Chiqui" Tapia tras el campeonato de Lanús ante Flamengo en Brasil
Se sortearon los cruces de octavos de final de la Champions League y habrá dos duelos estelares
Denuncian una aberrante trama con una nena como posible víctima en La Plata
Rodrigo Castillo ya superó su marca de goles en Gimnasia, vale 30 veces más que hace tres años y otra vez campeón
Arrancan las clases en La Plata y un grupo de barberos cortará el pelo gratis en la República de los Niños
Se vienen los UPD en La Plata y por el consumo de alcohol proponen un abordaje pedagógico en las escuelas
El platense Thiago Tirante perdió y quedó eliminado en el ATP de Chile
La comisión del 30% en AFA: qué hizo Faroni y por qué investigan si hubo desvío de fondos
Estados Unidos instó al personal "no esencial" de su embajada en Israel a abandonar el país
Juicio por YPF: la postura de Estados Unidos que genera esperanza en Argentina
Gran Hermano: el ex jugador del Pincha, Brian Sarmiento y "La Pincoya" la participante chilena, dieron consentimiento y levantaron la temperatura de la casa
¡Bombazo! Graciela Alfano podría entrar a la casa de Gran Hermano Generación Dorada
La ANMAT prohibió un medicamento para tratar callos y verrugas
El drama de los clubes de La Plata, golpeados por la falta de pago de las cuotas en medio de la crisis
Uno por uno, así votaron los senadores la Ley de Glaciares: el gobierno avanza con la exploración minera
Se mantiene la temperatura agradable este viernes en La Plata: el tiempo para el finde
El plenario de secretarios generales de los gremios docentes nucleados en la CONADU resolvió convocar a un paro de una semana en reclamo por el financiamiento presupuestario de las universidades nacionales, lo que anticipa un inicio conflictivo del ciclo lectivo y tendrá impacto directo en la Universidad Nacional de La Plata.
Según lo votado en esa instancia, la medida de fuerza se llevará a cabo durante la semana que comienza el lunes 16 de marzo y solo será levantada en caso de que el Gobierno nacional envíe al Congreso el proyecto de Ley de Financiamiento Universitario.
Desde el sector docente advirtieron que la decisión responde a la falta de actualización presupuestaria y a la necesidad de garantizar el normal funcionamiento de las casas de altos estudios en todo el país. De no mediar avances en el plano legislativo, el conflicto podría escalar en las primeras semanas del calendario académico.
EN DESARROLLO
