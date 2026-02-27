Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Arranque de año sin clases en la UNLP: docentes universitarios paran una semana

Arranque de año sin clases en la UNLP: docentes universitarios paran una semana
27 de Febrero de 2026 | 15:01

El plenario de secretarios generales de los gremios docentes nucleados en la CONADU resolvió convocar a un paro de una semana en reclamo por el financiamiento presupuestario de las universidades nacionales, lo que anticipa un inicio conflictivo del ciclo lectivo y tendrá impacto directo en la Universidad Nacional de La Plata.

Según lo votado en esa instancia, la medida de fuerza se llevará a cabo durante la semana que comienza el lunes 16 de marzo y solo será levantada en caso de que el Gobierno nacional envíe al Congreso el proyecto de Ley de Financiamiento Universitario.

Desde el sector docente advirtieron que la decisión responde a la falta de actualización presupuestaria y a la necesidad de garantizar el normal funcionamiento de las casas de altos estudios en todo el país. De no mediar avances en el plano legislativo, el conflicto podría escalar en las primeras semanas del calendario académico.

