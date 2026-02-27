Bareiro sería titular y Cavani no concentra

El clima se tranquilizó un poco en Boca luego de haber avanzado en la Copa Argentina. Y sobre todo, por el buen debut que tuvo el último refuerzo, Adam Bareiro, quien marcó un doblete ante Gimnasia de Chivilcoy. Y pese a que el paraguayo está transitando su primera semana de entrenamientos en el club, su nivel sorprendió por lo que se perfila para jugar de titular mañana ante Gimnasia de Mendoza. El que no concentrará es Edinson Cavani, quien volvió a padecer dolores lumbares y quedó descartado.

Con su ingreso, el paraguayo hará dupla de ataque con Merentiel, quien se mantendrá en el once pese a su bajón futbolístico. Después, se dará el regreso de Leandro Paredes en el mediocampo, mientras que Lucas Janson volverá a ser titular luego de su buen nivel en Salta.

En lo que respecta a la situación de Cavani, el uruguayo sigue sin poder estar al 100%. Luego de una semana difícil, donde jugó ante Racing y fue silbado, decidió no viajar a Salta por el partido de Copa Argentina. Y pese a sus ganas de estar mañana, decidió parar de nuevo ya que sigue con molestias. De esta forma, se perderá un nuevo partido con el Xeneize y su futuro sigue siendo una incógnita.

De esta forma, el once que se perfila para el partido de mañana a ante Gimnasia de Mendoza: Marchesín; Weigandt, Di Lollo, Costa, Blanco; Ascacibar, Paredes, Alarcón; Bareiro, Merentiel y Janson.