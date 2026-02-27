Le instaló un aire acondicionado en Ensenada y le "desaparecieron" 30 mil dólares: detuvieron a su cuñado

Un caso que sacude por la traición puertas adentro de una familia tuvo como escenario la ciudad de Ensenada. Una mujer denunció la sustracción de una suma importante de dinero de su vivienda y la investigación terminó con la aprehensión de su propio cuñado y otro familiar directo.

Según consta en la denuncia, el episodio ocurrió en una casa ubicada a metros de la comisaría Primera. La mujer relató que esa mañana se retiró de su domicilio, no sin antes contar el dinero que guardaba en un armario.

Al regresar cerca de las 17, se encontró con su cuñado saliendo del inmueble. El hombre le explicó que había ingresado para instalar un aire acondicionado. Nada parecía fuera de lugar.

Sin embargo, ya entrada la madrugada, la denunciante volvió a revisar el dinero y allí advirtió el faltante: 30.000 dólares, 400 euros y 400 pesos bolivianos.

La sospecha comenzó a tomar forma rápidamente. Según fuentes del caso, era una de las pocas personas que había tenido acceso a la vivienda durante esa franja horaria.

Allanamientos y detenciones

Tras tareas investigativas llevadas adelante por el Gabinete Técnico Operativo, se logró vincular a cuatro hombres y vehículos relacionados con el hecho. Con esos elementos, la Justicia ordenó allanamientos que se concretaron el 26 de febrero en domicilios de Punta Lara y Ensenada.

Los procedimientos, avalados por la UFIJ Nº 3 de La Plata a cargo del fiscal Petit Bosnic, arrojaron resultado positivo. Se secuestraron: 5.100 dólares estadounidenses, 330 pesos bolivianos. Además, fueron aprehendidos un joven de 27 años y un hombre de 52, ambos familiares directos de la víctima.

La causa está caratulada como “Hurto” y la investigación continúa, ya que el monto recuperado representa solo una parte del dinero denunciado como sustraído. No se descarta que pueda haber más implicados.