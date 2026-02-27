Demichelis se convirtió en el técnico del Mallorca

Luego de sus pasos por River y Monterrey de México, Martín Demichelis tendrá su primera experiencia en un club de primera europeo: en las últimas horas, se convirtió en el nuevo entrenador del Mallorca, quien pelea el descenso en España.

Su vínculo será hasta final de temporada, dondeMicho tendrá el duro desafío de mantener al equipo en primera división. El Mallorca no está teniendo una buena temporada hasta el momento, ya que se encuentra en la posición 18 con 24 puntos. De igual forma, tiene varios equipos de los que está cerca para salir de esa posición incómoda, pero sabe que deberá ganar lo más pronto posible mientras restan 13 fechas. Mallorca acumula tres derrota de manera consecutiva y es uno de los equipos más goleados.