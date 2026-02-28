Actividades: cursos para jubilados, gimnasia, italiano y coreano, danza, tela

CONTACTOS

Por mail: clubes@eldia.com

Por WhatsApp: 2215436272

JUBILADOS: TALLERES Y CURSOS

Pami abrió la inscripción para los Cursos de Verano UPAMI 2026, con una propuesta de talleres gratuitos en articulación con universidades locales. Abarcan disciplinas artísticas, tecnológicas y de estimulación cognitiva. En conjunto con la Facultad de Artes, le ofrecen a los afiliados cursos de Pintura Decorativa, los viernes de 10 a 12; la posibilidad de participar de un Cine Club, los jueves de 15 a 18 y un Taller de Lápices, los viernes de 12.30 a 14.30. Todos los cursos se dictarán en la sede del edificio Karakachoff, ubicado en 48 Nº 582 (6 y 7). También en el edificio Karakachoff, pero en colaboración con la Facultad de Psicología, habrá un taller de estimulación cognitiva llamado “Activamente”. Se brindará los viernes de 9 a 11. En tanto que en calle 2 Nº 584 los miércoles de 10.30 a 12.30 se llevará a cabo el taller “Mente en Movimiento”. Por su parte, la UTN Regional La Plata ofrece cursos intensivos de uso de celular (miércoles de 17 a 19) y redes sociales (lunes de 16 a 18), que se dictan en 60 y 124, Berisso. Más información en el sitio web pami.org.ar/talleresycursos/cursos-upami.

GIMNASIO PARA MAYORES DE 50

Comenzaron las actividades para los mayores de 50 años del Club Circunvalación (7 entre 77 y 78). Horarios: lunes, miércoles y viernes de 8 a 10; martes y jueves de 18 a 20. Hay gimnasia, baile latino. También, fiestas y salidas grupales. WhatsApp: 2214188701.

CLASES DE FREE DANCE INFANTIL

En el Club Atlético Abastense (520 y 208) comenzaron las clases de free dance infantil para niños de 6 a 11 años. Se dictan los miércoles y viernes a las 17.30. Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al 221 481-4336.

ITALIANO, COREANO Y LITERATURA

La Sociedad Obrera Italiana abre la inscripción 2026 para el curso de idioma Italiano en varios niveles, desde inicial. Tanto para chicos de 9 a 18 años como para adultos. La cuota mensual es de $40.000. También habrá un curso de coreano, los jueves de 18:30 a 20 y un taller literario los viernes. Horarios de secretaria: lunes y miércoles de 9 a 11, y martes de 16 a 18. En Facebook: Sociedad Obrera Italiana Ensenada. Instagram: soie1891.

CLASES DE ACROBACIA EN TELA

En el Club Deportivo La Plata (71 entre 1 y 2) comenzaron las clases de acrobacia en tela, para niños y adolescentes. Informes: 221 604-0235.