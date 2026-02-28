La UCR reunió a unos 500 intendentes y se mostró como alternativa

Con una asistencia que superó las previsiones de los organizadores, el Encuentro Nacional de Intendentes de la UCR reunió en Santa Fe a unos 500 jefes comunales, concejales y funcionarios municipales de todo el país. La jornada estuvo atravesada por discursos centrados en la gestión, la defensa del rol territorial del partido y la intención de consolidarse como alternativa de gobierno.

El presidente de la UCR, Leonel Chiarella, dejó una de las frases centrales del día: “Aquí está el radicalismo que gestiona, que escucha y mira a los ojos a sus vecinos porque está cerca de la gente para resolver sus problemas”.

El también intendente de Venado Tuerto afirmó que el partido no llegó “para que las cosas sigan estando como están”, sino para involucrarse en cada localidad y transformarla. En su mensaje evocó las figuras de Arturo Illia y Raúl Alfonsín y reivindicó la gestión de los actuales gobernadores radicales. “Somos el radicalismo austero, honesto y con coraje. Somos el radicalismo de las instituciones republicanas, el de la educación pública y el de los quinientos intendentes que todos los días están al frente de sus comunidades”, expresó ante los dirigentes congregados por el Comité Nacional y el Foro de Intendentes que preside el jefe comunal mendocino Ulpiano Suárez.

Suárez, por su parte, planteó que el radicalismo debe consolidarse como opción de gobierno nacional. “Gestionamos con eficiencia, con orden, con transparencia fiscal y con sensibilidad social. Creemos en el orden económico, pero con la gente adentro”, señaló. Y advirtió que la estabilidad macroeconómica es necesaria pero insuficiente para resolver los problemas estructurales del país. “Es necesario controlar la inflación y ordenar la economía, pero mientras tanto vemos cómo cierran empresas, cómo se pierden puestos de trabajo y cómo millones de argentinos están en la informalidad”, sostuvo.

La apertura formal estuvo a cargo del senador y presidente de la UCR de Santa Fe, Felipe Michlig, quien destacó la “fuerza territorial” de intendentes y presidentes comunales. En la misma línea, el presidente del Foro de Intendentes de Santa Fe, Nicolás Cuesta, sostuvo que “una gestión cercana y responsable es la base de ciudades que crecen con planificación y compromiso”.

Durante el mediodía, los intendentes recibieron los mensajes de los gobernadores radicales. Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Juan Pablo Valdés (Corrientes) participaron de manera presencial, mientras que Alfredo Cornejo (Mendoza) envió un mensaje en video y Carlos Sadir (Jujuy) y Leandro Zdero (Chaco) hicieron llegar sus saludos. También habló el presidente de la UCR de Corrientes y ex gobernador, Gustavo Valdés.

Pullaro afirmó: “Nosotros vinimos a transformar la República Argentina. No vinimos a quedarnos quietos”. Y agregó que el contexto actual presenta fuertes dificultades fiscales y sociales. “La coparticipación cae y la plata no alcanza. Cada vez hay más problemas sociales. Pero mientras yo sea gobernador y mientras la provincia de Santa Fe esté gobernada por un radical, a ningún ciudadano le va a faltar un plato de comida ni un remedio”, aseguró.

El gobernador correntino, en tanto, destacó que el radicalismo combina juventud, experiencia e historia. “Tenemos que confiar en nuestro potencial y construir una alternativa de prosperidad para que los jóvenes no tengan que irse del país”, afirmó, al tiempo que llamó a dejar atrás divisiones internas y fortalecer la propuesta partidaria.

La jornada incluyó además instancias de formación y debate. Se realizó la mesa “Comunicación en el mundo actual y el rol de la política local”, a cargo de Rosendo Grobocopatel, y la charla del economista Santiago Bulat titulada “Descifrando la economía 2026”.

Por la tarde, los intendentes y presidentes comunales trabajaron en mesas temáticas y participaron de una presentación de la Oficina Especializada en Violencia de Género de la UCR. El cierre estuvo a cargo del panel “La universidad y los gobiernos locales. Herramientas para la gestión”, con la participación de Enrique Mammarella, rector de la Universidad Nacional del Litoral, y Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario.

El Encuentro Nacional dejó como mensaje central la intención del radicalismo de fortalecer su estructura territorial, respaldar a sus gobiernos locales y proyectarse como una alternativa política de cara al futuro.