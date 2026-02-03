Fernanda Iglesias le respondió a Roberto Pettinato: “Éramos solo compañeros de trabajo”

La periodista, Fernanda Iglesias, salió a responder públicamente a las versiones que, según expresó, dejó entrever Roberto Pettinato sobre una supuesta relación personal entre ambos. E Puro Show, Iglesias negó que hayan sido pareja o amantes y aseguró que únicamente compartieron un vínculo laboral.

“Éramos compañeros de trabajo, no fuimos ni novios, ni amantes, nada”, afirmó. Además, lo desafió a que, si sostiene otra versión, la diga de manera explícita: “Que lo diga con todas las letras, a ver si se anima a decir que fuimos amantes”.

La periodista también planteó que, incluso en el supuesto caso de que hubiese existido un vínculo, eso no invalidaría situaciones de incomodidad o falta de consentimiento. Asimismo, señaló que una persona puede sentirse acosada incluso dentro de una relación y explicó que el deseo de una de las partes no implica el consentimiento de la otra: “Que vos quieras no quiere decir que yo quiera”, contó que le dijo en una oportunidad.

Según su testimonio, el conductor no respetaba sus negativas: “No le importaba, no tenía registro del otro”, sostuvo al describir la actitud que él mantenía frente a sus límites. Sobre la posibilidad de que Pettinato avance en la vía judicial, Iglesias aseguró que no lo considera una amenaza y que, por el contrario, le parece positivo: “Que vayan a la Justicia, porque así se sabe toda la verdad”, expresó.

Indicó además que hay testigos de las situaciones que describe y que distintas personas con las que trabajó le manifestaron haber visto conductas similares. La periodista remarcó que un proceso judicial permitiría que más voces declaren y que se expongan los hechos.

También respondió a otras afirmaciones que, según dijo, él prometió demostrar, y fue directa: “Que lo demuestre”. Finalmente, concluyó que no tiene inconveniente en que el tema se dirima legalmente porque está diciendo la verdad y considera que un expediente judicial permitiría que hablen todos los involucrados.