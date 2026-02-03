Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La China Suárez se hizo un lifting: cómo le quedó

3 de Febrero de 2026 | 18:26

La actriz Eugenia “La China” Suárez encendió las redes sociales al presumir el tratamiento facial que se realizó en Turquía: un face lifting sin cirugía. La novia de Mauro Icardi publicó una serie de imágenes en su cuenta personal de Instagram, donde mostró su cara sin una gota de maquillaje y al rojo vivo, mientras recibía el tratamiento. 

Tras estar en el ojo de la tormenta por su reciente participación en “La Mañana de Moria”, la actriz volvió a centrarse en la polémica al presumir su tratamiento facial. Se trata de “MORPHEUS 8”, un lifting sin cirugía: “Es un tratamiento profundo que combina microneedling + radiofrecuencia para renovar tu piel por completo”, escribió en sus redes. 

Según especificó en sus Historias, el tratamiento tensa la piel sin necesidad de botox: "El calor hace un efecto que reafirma la piel caída y define la mandíbula. Suaviza: Borra cicatrices de acné, arrugas profundas".

También: "Esculpe: Elimina pequeños cúmulos de grasa. Ilumina: Obliga a tu cuerpo a producir colágeno nuevo masivamente”. Por último, publicó una imagen de cómo quedó su cara postratamiento, luciendo feliz con los resultados.


