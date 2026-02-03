La China Suárez se hizo un lifting: cómo le quedó

Afectará a La Plata: fracasó la reunión y el gremio dice que el paro de trenes del jueves está “ratificado“
Afectará a La Plata: fracasó la reunión y el gremio dice que el paro de trenes del jueves está “ratificado“
Atropello y muerte de dos músicos en La Plata: condenaron al conductor de la Ranger, pero no irá preso
Reforma laboral: Bullrich confirmó la sesión para el 11 de febrero y dijo que "tienen los números"
Fotos y video.- El impresionante incendio frente a una estación de servicio y a metros de un mayorista
VIDEO. Pasó la tormenta en La Plata y salió el sol: cómo seguirá el clima
En La Plata, zonas con más de un día de trastornos por los cortes de luz: la explicación de Edelap
Boca entre un ex Estudiantes y un ex Gimnasia para reforzar el ataque: quiénes son los apuntados
El atropello a los motociclistas en La Plata: tiene fecha el juicio oral al ex marido de Carolina Piparo
Peter Lanzani explicó su internación de urgencia y confirmó de qué fue operado con un posteo íntimo
El Tren Roca a La Plata completa su recorrido: el servicio fue restituido y funciona con demoras
VIDEO.- La Plata: arrastró a una mujer para robarle mientras esperaba el micro
VIDEO.- Un penitenciario "mechero": lo acusan de llevarse prendas en un comercio de La Plata
Cayó al Camino Centenario desde un puente peatonal de Gonnet y sufrió graves heridas
Martes negro: hubo un derrumbe de acciones argentinas en Wall Street y el riesgo país por arriba de los 500 puntos
Fuerte accidente en el Autódromo de La Plata: corría, se desmayó y chocó contra el muro de contención
Sabrina Rojas fulminó a Luciano Castro: “Me casé con un boludo"
Tensión en “Ariel en su salsa”: cruces y pedidos internos hacia Vicky Xipolitakis
VIDEO.- "Pegale un tiro": así un vecino puso en fuga a dos ladrones armados en La Plata
VIDEO. Un incendio se desató en las afueras del Autódromo Mouras de La Plata: trabaja una dotación de bomberos
Causa Cuadernos: la defensa de Cristina Kirchner pidió la nulidad del juicio
Fernanda Iglesias le respondió a Roberto Pettinato: “Éramos solo compañeros de trabajo”
Dramático relato tras el derrumbe de un balcón en La Plata: "Se escuchó una explosión"
"Nunca compré ropa en Argentina", la frase de Caputo que disparó el debate por las compras en el exterior
La Plata, de remate: subasta millonaria de un inmueble de Barrio Hipódromo
Peter Lanzani fue internado de urgencia: qué pasó y cómo está su salud, los detalles
Audiencia clave por el "Yategate": Martín Insaurralde, complicado para justificar su fortuna
Negociación con gobernadores por la reforma laboral: rechazo y reclamo por la deuda de Nación
Cumbre en Gobernación de Kicillof con su tropa: ¿será presidente del PJ bonaerense?
Luego de casi 15 años sin concursos, La Plata y otras localidades cuentan con nuevos escribanos titulares en Registros Notariales
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La actriz Eugenia “La China” Suárez encendió las redes sociales al presumir el tratamiento facial que se realizó en Turquía: un face lifting sin cirugía. La novia de Mauro Icardi publicó una serie de imágenes en su cuenta personal de Instagram, donde mostró su cara sin una gota de maquillaje y al rojo vivo, mientras recibía el tratamiento.
Tras estar en el ojo de la tormenta por su reciente participación en “La Mañana de Moria”, la actriz volvió a centrarse en la polémica al presumir su tratamiento facial. Se trata de “MORPHEUS 8”, un lifting sin cirugía: “Es un tratamiento profundo que combina microneedling + radiofrecuencia para renovar tu piel por completo”, escribió en sus redes.
Según especificó en sus Historias, el tratamiento tensa la piel sin necesidad de botox: "El calor hace un efecto que reafirma la piel caída y define la mandíbula. Suaviza: Borra cicatrices de acné, arrugas profundas".
También: "Esculpe: Elimina pequeños cúmulos de grasa. Ilumina: Obliga a tu cuerpo a producir colágeno nuevo masivamente”. Por último, publicó una imagen de cómo quedó su cara postratamiento, luciendo feliz con los resultados.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí