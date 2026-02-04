Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |En barrio hipódromo

El Gobierno Nacional subasta otro inmueble
4 de Febrero de 2026 | 01:01
La Agencia de Administración de Bienes del Estado autorizó la convocatoria a una subasta pública para la venta de un sector de un inmueble propiedad del Estado Nacional en la Ciudad. Se trata del lote situado en 116 y 41, del Barrio Hipódromo, con un valor base de casi 1.5 millones de dólares.

La Resolución 31 de 2026, publicada ayer en el Boletín Oficial, aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que regirá la Subasta Pública 392-0014-SPU26 para la enajenación de un sector a deslindar del inmueble identificado catastralmente como Partido 55, Circunscripción I, Sección A, Manzana 43, Parcela 7B (parte), correspondiente al CIE 0600004530 barra 6.

El inmueble cuenta con una superficie de terreno aproximada y sujeta a mensura de 2.221 metros cuadrados con 14 decímetros cuadrados, una superficie cubierta aproximada de 96 metros cuadrados con 22 decímetros cuadrados, y una superficie semicubierta aproximada de 458 metros cuadrados con 95 decímetros cuadrados.

De acuerdo con los considerandos de la norma, el requerimiento para la venta del inmueble fue formulado por la Dirección de Asuntos Comunitarios, en razón de la encomienda de la atención y firma del despacho de la Dirección Nacional de Servicios Inmobiliarios y Asuntos Comunitarios. El inmueble había sido desafectado de la jurisdicción del Estado Mayor General del Ejército mediante Resolución 8 de fecha 8 de enero de 2026.

El Tribunal de Tasaciones de la Nación determinó el valor del inmueble al contado y desocupado en 2.166 millones de pesos o su equivalente en un millón 463 mil 513 dólares estadounidenses, de acuerdo con un dictamen de valor fechado el 23 de diciembre de 2025.

El valor base de venta fue establecido en un millón 317 mil 567 dólares estadounidenses, conforme al Procedimiento Interno 19.1, todos los valores calculados a un tipo de cambio del Banco de la Nación Argentina de un mil 480 pesos por dólar, vigente al 17 de diciembre de 2025.

Dos más
A fines del año pasado, el Gobierno Nacional anunció que también se desprendería de otros dos inmuebles en la Ciudad: un terreno en 39 entre 29 y 30, y un edificio situado en la cuadra de 45 entre 2 y 3, que actualmente ocupan un supermercado y una dependencia Nacional.

 

