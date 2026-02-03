Tensión en “Ariel en su salsa”: cruces y pedidos internos hacia Vicky Xipolitakis

Se vivió una jornada especial en el ciclo Ariel en su salsa, conducido por Ariel Rodríguez Palacios, marcada por una despedida al aire y por versiones de diferencias internas entre integrantes del equipo. El clima fue tranquilo en pantalla, aunque reconocen que existen personalidades muy distintas que todavía están en proceso de adaptación.

Mica Viciconte aseguró que la llegada de Vicky se atravesó con calma y que el foco estuvo puesto en Nico, ya que era su momento debido a su despedida. También explicó que no definiría la situación como tensa, sino como un cruce entre estilos diferentes de trabajo y carácter: “Somos el agua y el aceite” y agregó que con el tiempo esperan acomodarse como grupo.

“De a poco, tiempo al tiempo. El que va a un programa nuevo se tiene que adaptar. Tengo fe de que todo va a fluir”, sostuvo. En paralelo, la periodista Paula Varela contó que recibió información desde la producción del ciclo que señala roces puntuales entre integrantes, según esa versión, Mica tendría una mala relación con Vicky.

Además, indicaron que al conductor no le agrada el contacto físico mientras trabaja y que ya habría pedido a producción que ese límite le sea transmitido a su compañera.

Otro momento mencionado fue un intercambio al aire vinculado a las vacaciones del conductor, ya que, en una emisión, Ariel comentó que quería tomarse descanso y Vicky le respondió que ya se había tomado cerca de un mes. Él retrucó que el programa había salido al aire en ese período, aunque, según se aclaró, los envíos que se emitieron eran grabados.