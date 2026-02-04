La reforma laboral sumó apoyo del empresariado

VIDEO.- Un infierno en la Ciudad: ola de calor y más de 15 mil vecinos sin luz
VIDEO.- Un infierno en la Ciudad: ola de calor y más de 15 mil vecinos sin luz
Derrame en Magdalena: la Justicia anuló el acuerdo con Shell
VIDEO.- Estilo caribe, la lluvia se enfocó en algunos barrios
Kicillof, más cerca de ser titular del PJ y cumbre para porotear la lista
VIDEO.- El verano, el deterioro y otro balcón que pudo armar un drama
Llaman a licitación para la obra de recuperación del Parque Saavedra
Desde la industria textil salieron a criticar con dureza a Caputo
AFA: la Justicia rastrea transferencias millonarias y amplía la causa por lavado
Qué puede pasar con la inflación tras la polémica por la forma de medirla
Adjudicaron las obras para la nueva bajada de City Bell en la Autopista
Piden mejoras en las bicisendas y advierten por riesgos para ciclistas
Humo y alarma en 520: el fuego no da tregua bajo el alerta naranja
Seguirá tras las rejas: revés para el acusado de matar a Rocío
Se recalienta el verano con un clásico: varias casas desvalijadas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei cosechó el apoyo del sector supercadista. Fue durante un encuentro entre los equipos técnicos que trabajan en la redacción del proyecto en el Senado y la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam), que consideró la iniciativa como una “herramienta clave para modernizar las relaciones laborales, promover el empleo formal y mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas”.
Según trascendió, desde la Cadam respaldaron especialmente la implementación del banco de horas, como mecanismo de flexibilidad acordado entre las partes; la posibilidad de convenios adaptados a la realidad de las PyMES; la habilitación a las billeteras virtuales a acreditar haberes y el carácter voluntario de los aportes a cámaras empresariales.
Además, Cadam advirtió que “entre los más de 1.500 convenios colectivos aparecen “costos ocultos”, como aportes extras por capacitaciones.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí