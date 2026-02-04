La reforma laboral sumó apoyo del empresariado

La reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei cosechó el apoyo del sector supercadista. Fue durante un encuentro entre los equipos técnicos que trabajan en la redacción del proyecto en el Senado y la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam), que consideró la iniciativa como una “herramienta clave para modernizar las relaciones laborales, promover el empleo formal y mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas”.

Según trascendió, desde la Cadam respaldaron especialmente la implementación del banco de horas, como mecanismo de flexibilidad acordado entre las partes; la posibilidad de convenios adaptados a la realidad de las PyMES; la habilitación a las billeteras virtuales a acreditar haberes y el carácter voluntario de los aportes a cámaras empresariales.

Además, Cadam advirtió que “entre los más de 1.500 convenios colectivos aparecen “costos ocultos”, como aportes extras por capacitaciones.