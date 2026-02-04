Humo y alarma en 520: el fuego no da tregua bajo el alerta naranja

Una densa y amenazante columna de humo negro se hizo notar en el cielo platense ayer, por un incendio en el predio de la antigua cantera de 520 y 25. El foco se concentró en un circuito de motos, donde las llamas devoraron rápidamente una gran cantidad de neumáticos utilizados para delimitar la traza. La combustión del caucho generó un panorama alarmante por la toxicidad del humo y la proximidad extrema a puntos críticos: el fuego se desarrolló en cercanía de una zona comercial, con una estación de servicio y varios supermercados, lo que obligó a desplegar un operativo de emergencia para evitar daños mayores.

El siniestro no fue un hecho aislado, sino que se produjo bajo condiciones meteorológicas extremas. La semana pasada, Dirección de Defensa Civil de la Provincia estableció el alerta naranja para el centro y norte bonaerense, debido a que el viento y los picos de calor transforman los predios abiertos en verdaderos polvorines.

Varias dotaciones

En el lugar, varias dotaciones de bomberos trabajaron intensamente para frenar el avance de las llamas sobre las estructuras linderas, logrando controlar el foco principal tras una lucha desigual contra las ráfagas que favorecían la propagación.

Este escenario de riesgo mantiene en vilo a toda la región. Según datos oficiales, La Plata registra entre 10 y 20 incendios diarios de pastizales o áreas abiertas, mientras que en Berisso el promedio es de 5 intervenciones por jornada.

Roberto Scafati, titular de Defensa Civil de Berisso, explicó que el nivel naranja implica una “máxima vigilancia” ante la alta combustibilidad del terreno. En esa ciudad hay un centenar de bomberos en guardia. En tanto, La Plata dispone de 11 cuarteles y 600 efectivos en alerta permanente en un verano complejo.