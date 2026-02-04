Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Incendio en una pista de motos de la cantera

Humo y alarma en 520: el fuego no da tregua bajo el alerta naranja

Humo y alarma en 520: el fuego no da tregua bajo el alerta naranja

El fuego, cerca de la rotonda de 25 y 520 / el dia

4 de Febrero de 2026 | 01:00
Edición impresa

Una densa y amenazante columna de humo negro se hizo notar en el cielo platense ayer, por un incendio en el predio de la antigua cantera de 520 y 25. El foco se concentró en un circuito de motos, donde las llamas devoraron rápidamente una gran cantidad de neumáticos utilizados para delimitar la traza. La combustión del caucho generó un panorama alarmante por la toxicidad del humo y la proximidad extrema a puntos críticos: el fuego se desarrolló en cercanía de una zona comercial, con una estación de servicio y varios supermercados, lo que obligó a desplegar un operativo de emergencia para evitar daños mayores.

El siniestro no fue un hecho aislado, sino que se produjo bajo condiciones meteorológicas extremas. La semana pasada, Dirección de Defensa Civil de la Provincia estableció el alerta naranja para el centro y norte bonaerense, debido a que el viento y los picos de calor transforman los predios abiertos en verdaderos polvorines.

Varias dotaciones

En el lugar, varias dotaciones de bomberos trabajaron intensamente para frenar el avance de las llamas sobre las estructuras linderas, logrando controlar el foco principal tras una lucha desigual contra las ráfagas que favorecían la propagación.

Este escenario de riesgo mantiene en vilo a toda la región. Según datos oficiales, La Plata registra entre 10 y 20 incendios diarios de pastizales o áreas abiertas, mientras que en Berisso el promedio es de 5 intervenciones por jornada.

Roberto Scafati, titular de Defensa Civil de Berisso, explicó que el nivel naranja implica una “máxima vigilancia” ante la alta combustibilidad del terreno. En esa ciudad hay un centenar de bomberos en guardia. En tanto, La Plata dispone de 11 cuarteles y 600 efectivos en alerta permanente en un verano complejo.

 

LE PUEDE INTERESAR

El pozo del Cartonazo ya llega a los 4 millones

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO.- Estilo caribe, la lluvia se enfocó en algunos barrios
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otra ayuda de EE UU: llegaron US$ 808 millones para pagarle al FMI

Gimnasia destrabó el partido en el momento justo y terminó ganando con justicia 3 a 1 ante Aldosivi

Estudiantes empató 0 a 0 con Defensa y Justicia: solo Iacovich estuvo a la altura de un campeón desteñido por las ausencias

Violencia urbana en Tolosa: grave incidente en una zona vulnerable

¡Histórico! Los argentinos Ca7riel y Paco ganaron el Grammy: las fotos de la alfombra roja

El último bastión del tejo platense: una familia que resiste en la rambla de 72

En el centro de La Plata restringen lugares para estacionar y anuncian cortes de calle

VIDEO. Qué se sabe de la fuga de un instituto de menores de La Plata que se hizo viral
+ Leidas

Kicillof, más cerca de ser titular del PJ y cumbre para porotear la lista

VIDEO.- Sigue el debate por la actitud de Benedetti

VIDEO.- Un infierno en la Ciudad: ola de calor y más de 15 mil vecinos sin luz

Derrame en Magdalena: la Justicia anuló el acuerdo con Shell

VIDEO.- Auzmendi: a fuerza de goles quiere pelear un lugar en el equipo

VIDEO.- Iacovich: “Esto es un premio al esfuerzo de tantos años”

VIDEO.- El verano, el deterioro y otro balcón que pudo armar un drama

El Gobierno Nacional subasta otro inmueble
Últimas noticias de La Ciudad

VIDEO.- Un infierno en la Ciudad: ola de calor y más de 15 mil vecinos sin luz

Piden mejoras en las bicisendas y advierten por riesgos para ciclistas

VIDEO.- El verano, el deterioro y otro balcón que pudo armar un drama

Siguen las quejas de afiliados a la obra social Iosfa
Espectáculos
Silvina Luna: ampliarán la pericia médica con Aníbal Lotocki imputado por homicidio simple
La China Suárez se hizo un lifting: cómo le quedó
Sabrina Rojas fulminó a Luciano Castro: “Me casé con un boludo"
Tensión en “Ariel en su salsa”: cruces y pedidos internos hacia Vicky Xipolitakis
Fernanda Iglesias le respondió a Roberto Pettinato: “Éramos solo compañeros de trabajo”
Policiales
Seguirá tras las rejas: revés para el acusado de matar a Rocío
Se recalienta el verano con un clásico: varias casas desvalijadas
Quedó libre el acusado del embiste fatal en la Av. 520
“La Toretto”: adelantan un paso clave rumbo al juicio
Un fisicoculturista, bajo investigación en La Plata
Deportes
VIDEO.- Auzmendi: a fuerza de goles quiere pelear un lugar en el equipo
El Lobo comienza a tener variantes en el banco de relevos
La Reserva ganó en el debut del Pata Pereyra
VIDEO.- Iacovich: “Esto es un premio al esfuerzo de tantos años”
VIDEO.- Sigue el debate por la actitud de Benedetti
Información General
Derrame en Magdalena: la Justicia anuló el acuerdo con Shell
España avanza hacia la prohibición de redes sociales para menores de 16
Los números de la suerte del miércoles 4 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Escándalo con prestadores del PAMI: días de 100 horas, órdenes truchas, recetas falsas y uso indebido de datos personales
Faustino Oro, el prodigio argentino del ajedrez mundial, vive en Barcelona y mantiene su pasión por Vélez

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla