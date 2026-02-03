Sabrina Rojas fulminó a Luciano Castro: “Me casé con un boludo"

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

3 de Febrero de 2026 | 16:10

La conductora Sabrina Rojas fulminó a su ex pareja, Luciano Castro, por el polémico pasacalle que colgó frente a la casa de Griselda Siciliani como una forma de pedirle disculpas por todo el escándalo mediático que provocaron sus infidelidades. 

El pasacalles no fue suficiente para que Griselda cambiara de idea. “Tratar de solucionar eso con un pasacalles es como ponerle leña al fuego. Es como tirarle querosén”, dijo ayer Nancy Duré en Puro Show.

Sabrina Rojas no dudó en meterse en la polémica y fue letal al referirse al accionar de su ex pareja frente a un nuevo escándalo: “Todo lo que va haciendo Lu yo ya lo sé, lo conozco hasta los huesos, pero esto me pareció un montón”, opinó en Sálvese quien pueda. 

Además, analizó la conducta de Castro tras colgar el pasacalle, cuando Siciliani manifestó su angustia por lo mediático del asunto: “Si vos tenés a tu chica que te está diciendo que no quiere más líos mediáticos, vos le ponés un cartel así, yo salgo y le grito”.

A su vez, fulminó al actor por su demostración de amor: “No entiendo bien cómo conecta sus neuronas para pensar que esto era una genialidad, en algún momento tenés que hacer las cosas bien”. “Cuando veo esto, siento que me casé con un boludo. Se me viene la película de Adrián Suar, queríamos que él sea más interesante”, concluyó.

 

