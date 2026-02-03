Silvina Luna: ampliarán la pericia médica con Aníbal Lotocki imputado por homicidio simple

Hartazgo por cortes de luz en La Plata: los vecinos salen a la calle a reclamar
El abogado Fernando Burlando, en representación de Matías Luna, hermano de Silvina Luna, solicitó la ampliación de la pericia realizada sobre el cuerpo de la modelo, con el fin de esclarecer distintos puntos de salud que se podrían haber considerado en vida, mientras el ex cirujano, Anibal Lotocki continúa detenido e imputado por homicidio simple.
Según la notificación judicial, la querella indicó a las partes que se amplíe “la pericia realizada con fecha 15 de septiembre de 2025 para que la junta médica se expida sobre” cuatro aspectos de fundamental relevancia para la causa.
En principio, refiere al “momento de la aparición de los granulomas en el cuerpo” de Luna y “qué tratamiento se podría haber realizado para evitar el desarrollo de la hipercalcemia que derivó en la insuficiencia renal progresiva”.
El siguiente punto abre el interrogante sobre “en qué momento habría sido oportuno dicho tratamiento” y pone sobre la mesa los “controles postoperatorios realizados por Aníbal Lotocki” al indagar si fueron “los adecuados de acuerdo al tipo de intervención que llevó a cabo”.
Por último, se consulta si el imputado “se encontraba en condiciones -de acuerdo a su experiencia y conocimiento del caso- de intervenir de alguna manera para evitar que el desarrollo de los granulomas le produjera a la paciente las consecuencias que tuvo en su salud”.
El documento, sellado por el Poder Judicial de la Nación, como parte del expediente del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 60, fue fechado este martes 3 de febrero y firmado por Romina Ayelén Guerra, secretaria del juzgado, y Santiago Carlos Bignone, juez subrogante.
