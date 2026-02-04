Una chofer de DiDi sufrió un brutal asalto

Una mujer que trabaja para la aplicación de viajes DiDi padeció una noche de terror, en los primeros minutos de ayer, luego que falsos pasajeros le solicitaran un traslado hasta una dirección de Ringuelet, donde terminaron asaltándola y despojándola de su auto.

Por lo que pudo saber este diario, la pesadilla para la conductora se originó a las 00.10, cuando tomó un viaje que comenzaba en 520 entre 1 y 2 para finalizar en las calles 10 y 516.

Se consignó que a su coche, un Chevrolet Corsa Classic gris oscuro, subieron dos mujeres y un hombre en el asiento trasero.

Tras hacerle cambiar de dirección con excusas, finalmente le pidieron ser acercados hasta una vivienda de 10 entre 516 y 517. Lejos de abonarle, el grupo de ladrones descendió del rodado, la obligaron a bajarse. “Huyeron con el auto, donde había una billetera con 20 mil pesos, y un celular”, se detalló.